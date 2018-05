ARZIGNANO – Rissa fuori dalla conceria, arrestato nigeriano

Rissa fuori da una conceria con arresto ieri sera ad Arzignano in zona industriale. Nella tarda serata di ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di Arzignano hanno arrestato I. E., 30enne, nigeriano, residente a Montecchio Maggiore, poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravi, ai danni di un cittadino ghanese di 38 anni, con il quale, nel pomeriggio, aveva avuto una violenta lite in via Quarta Strada, davanti ad una conceria. I due stranieri, che lavorano entrambi nello stesso stabilimento produttivo, avevano già avuto, un diverbio per futili motivi in conceria. Il nigeriano ha poi aspettato l’altro operaio fuori dall’azienda a fine turno, per terminare la discussione. La discussione è subito degenerata e, dopo vari spintoni, il ghanese è caduto all’indietro battendo violentemente la nuca per terra, perdendo conoscenza. Le sue condizioni sono subito apparse serie ai sanitari dell’ospedale di Arzignano che lo hanno soccorso e che lo hanno trasferito, con eliambulanza, all’ospedale “Borgo Trento” di Verona, dove è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Nel frattempo una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Arzignano ha rintracciato I. E. che si era allontanato verso casa. Qui i militari lo hanno prelevato ed hannori è proceduto al suo arresto accompagnandolo nella sua abitazione, in regime degli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero.