ARZIGNANO – Rischio crolli alla chiesetta di San Rocco, via chiusa ancora per 10 giorni

Via Trento ad Arzignano, chiusa dopo il maltempo per la caduta di una parte di campanile sul tetto della chiesa di San Rocco, rimarrà chiusa al transito ancora fino a lunedì 21 settembre.

Lo comunica l’Amministrazione Comunale informando che in questi giorni tecnici comunali stanno operando per mettere in sicurezza l’edificio e scongiurare un cedimento della struttura, che potrebbe rappresentare un pericolo per automobilisti e passanti.

“A tal fine -dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Masiero- sono stati stanziati 25 mila euro.

Per quanto riguarda invece il restauro della chiesa con la ricostruzione del campanile e della copertura -aggiunge Masiero- l’Assessorato ai Lavori Pubblici sta lavorando alacremente, attivando le procedure del caso, essendo necessario parere della Soprintendenza alle Belle Arti del Veneto per procedere”.