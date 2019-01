ARZIGNANO – Riprendono i lavori in via Poiaracca

L’Amministrazione Comunale di Arzignano informa che riprendono domani, mercoledì 16 gennaio 2018, i lavori per la realizzazione di una vasca di Laminazione da parte di Acque del Chiampo Spa in via Poiaracca nella frazione di San Bortolo.

Per questo motivo è prevista la modifica della viabilità in Via Poiaracca in prossimità dell’incrocio con via Don L. Coffele e via della Radura mediante restringimento della carreggiata ed istituzione di un senso unico alternato regolato a vista, a partire da mercoledì 16 gennaio 2019 fino a venerdì 01 febbraio 2019 dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,00 onde consentire l’esecuzione dei lavori.

“Ci scusiamo per il disagio con i cittadini –dichiara il consigliere delegato alle Frazioni e alla Mobilità, Carmelo Bordin- ma questi lavori sono necessari ed inderogabili per rendere un servizio migliore alla cittadinanza anche perché, lo ricordo, si tratta della realizzazione di una vasca di laminazione con il fine di tutelare la sicurezza idrogeologica del territorio e quindi quella dei cittadini residenti non solo a San Bortolo”.