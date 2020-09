ARZIGNANO RIPARTE DAGLI ANNI ’80… IL 5 E 6 SETTEMBRE

Dopo essersi rimboccati le maniche per il disastro di questo fine settimana, Arzignano presenta un’occasione in più per stare assieme: Il PRIMO FESTIVAL DEGLI ANNI 80 IN ARZIGNANO. Un momento per i bimbi che vogliono scoprire una parte del mondo che ha appassionato i loro genitori e un tuffo nel viale dei ricordi per gli over 40. Pensato per le famiglie e per i bambini di tutte le età. Divertimento assicurato e un po’ di allegria e spensieratezza (di cui abbiamo tanto bisogno)

L’appuntamento è nelle piazze del centro, il 5 e 6 settembre. In città si terrà il PRIMO FESTIVAL DEGLI ANNI ’80.

Un decennio affascinante, un periodo di memorabili produzioni televisive, di grandi produzioni artistiche, cinematografiche e musicali, ma anche di successi sportivi e di creazione di importanti oggetti di moda e design e di leggendari modelli d’auto… il decennio dei videogiochi al bar, del Wrestling e del boom dello street food.



Tutto questo si potrà rivivere nelle piazze del centro di Arzignano, sabato 5 e domenica 6 settembre con un ricco calendario che permetterà a tutti di tuffarsi negli anni ’80, di conoscerli, di assaporare in tutte le sue forme un periodo memorabile (ecco gli appuntamenti, in fodo le foto):





** ESPOSIZIONE AUTO DEGLI ANNI ’80 (Piazza Marconi)

– La De Lorean di Ritorno al Futuro

– Kit di Supercar

– il Generale Lee della serie tv Hazzard

– Ferrari 308 GTS di Magnum P.I.

Possibilità di foto ricordo ed incontrare alcuni dei personaggi delle vostre saghe preferite

** VIDEOGIOCHI DEGLI ANNI 80 (Piazza Libertà)

Esposizione e possibilità di giocare con 20 cabinati originali per rivivere le sfide dei record a Space Invaders, Pac-Man, Mario Bros., e molti personaggi dei videogiochi.

** MERCATINO ANNI ’80 (Piazza Marconi)

Mercatino con prodotti legati ai giocattoli, ai vinili, alle magliette, alle console casalinghe e a tutti i prodotti di consumo che si trovavano nei negozi negli anni 80’.

** LA TANA DELLE TIGRI! (Piazza Campo Marzio)

I combattimenti dell’Uomo Tigre!

3 spettacoli al giorno con esibizione dell’Uomo Tigre e i personaggi della tana delle Tigri.

8 lottatori diversi e gli incontri si svolgeranno con il supporto del pubblico. Durante le pause dei combattimenti, possibilità di selfie con i wrestler

** STAND STAR WARS (piazza Marconi e piazze del centro)

scene della saga, esibizione di combattimenti con le Lightsaber (le spade Jedi) e, alla sera, parate in costume.

** GHOSTBUSTER (piazze del centro)

Esposizione in passeggiata per le vie del centro cittadino

** DJ SET DEGLI§ ANNI ’80 (piazza campo Marzio)

Musica di accompagnamento anni ’80

DJ Michel Pencil alla console. Ospiti Santolin, Ottomix, Fontana e altri famosi DJ che hanno fatto riempire le piste da ballo negli anni ’80

** TRACK FOOD (Piazza Valmaden)

6 truck Food con una ricca proposta gastronomica nella piazze del centro per arricchire i momenti di intrattenimento e di convivialità (sempre nel mantenimento delle distanze, con abbondante presenza di tavoli)

————————–

IL CALENDARIO

————————-

*******************

Sabato 5 settembre

*******************

ESPOSIZIONE AUTO DEGLI ANNI ’80

dalle 10.00 alle 23.00

MERCATINO degli anni ’80

dalle 10.00 alle 23.00

VIDEOGIOCHI DEGLI ANNI ’80

In esposizione dalle 10.00 alle 18.00

Per giocare con i cabinati dalle 18.00 alle 23.00

STAND STAR WARS

Dalle 10 alle 23.00

Con parate e combattimenti a sorpresa

GHOSTBUSTER

Dalle 10.00 alle 23.00

Esposizione in costume nelle piazze

LA TANA DELLE TIGRI!

Spettacoli alle ore 17.00 – 19.00 e 21.00

DJ SET DEGLI ANNI ’80

dalle ore 21.00 alle 23.00

TRUCK FOOD e cibo da strada

Dalle 12.00 alle 23.00

************************

Domenica 6 settembre

************************

MERCATINO degli anni ’80

dalle 10.00 alle 23.00

ESPOSIZIONE AUTO DEGLI ANNI ’80

Dalle 10.00 alle 23.”

I VIDEOGIOCHI DEGLI ANNI ’80

In esposizione dalle 10.00 alle 18.00

Per giocare con i cabinati dalle 18.00 alle 23.00

STAND STAR WARS

Dalle 10 alle 23.00

Con parate e combattimenti a sorpresa

GHOSTBUSTER

Dalle 10.00 alle 23.00

Esposizione in costume nelle le piazze

ESPOSIZIONE AUTO DEGLI ANNI ’80

dalle 10.00 alle 23.00

I VIDEOGIOCHI DEGLI ANNI ’80

dalle 18.00 alle 23.00

LA TANA DELLE TIGRI!

Spettacoli alle ore 17.00 – 19.00 e 21.00

DJ SET DEGLI ANNI ’80

dalle ore 21.00 alle 23.00

TRUCK FOOD e cibo da strada

Dalle 12.00 alle 23.00