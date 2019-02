ARZIGNANO RILANCIA IL CARNEVALE: SARÀ DI MARTEDÍ

Si avvicina anche per la città di Arzignano il momento magico del Carnevale in piazza. La grande festa è prevista per il prossimo 5 marzo 2019 e, in caso di maltempo, sarà spostata al 17 marzo.

Quest’anno, grazie all’impegno dell’assessorato agli Eventi con il coordinamento della Pro Loco, si è deciso non solo di spostare nuovamente la festa di Carnevale al martedì, sua tradizionale e naturale collocazione, ma anche di incentivare la presenza dei carri.

“Abbiamo deciso assieme alla Pro Loco di avviare un percorso per far tornare ad Arzignano un Carnevale che la città si merita“ -dichiara l’assessore agli Eventi di Arzignano, Giovanni Lovato.

“Vogliamo non solo un maggior numero di carri, ma anche un maggior presenza di pubblico per una festa più adatta ad una città come Arzignano. Abbiamo quindi deciso innanzitutto di riportare il Carnevale al martedì e contestualmente di aumentare l’incentivo fino a 250 euro per ogni carro. Invito quindi tutti i carri e le persone che si adoperano per prepararli di tenere presente il nostro Carnevale e la nostra splendida città come scenario per farli sfilare”.

“Abbiamo avuto inizialmente qualche esitazione nel tornare alla sua tradizionale collocazione del martedì grasso” -aggiunge la presidente della Pro Loco di Arzignano, Emma Bacigalupi.

“Sappiamo bene che non si riesce ad accontentare tutti e sappiamo che la domenica è un giorno favorevole per la partecipazione di chi lavora, ma abbiamo pensato che non è opportuno sovrapporsi ad altre Feste, perché la concorrenza in questo caso porta solo non è mai bella. Speriamo quindi avere maggior partecipazione di carri visti anche gli incentivi previsti dall’assessore Lovato. Ci auguriamo che questo porti ad aumentare i carri anche in modo sensibile”

“Questa città –aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- ha tutti i requisiti, anche sotto il profilo della tradizione, per meritarsi un grande Carnevale e per festeggiarlo nel giorno naturale. Ci auguriamo che la spinta e l’entusiasmo impressi dalla giunta rinnovata all’organizzazione di eventi, porti al successo di questa festa”