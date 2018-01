ARZIGNANO – Regalo speciale degli studenti della Motterle alla Croce Rossa

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

I ragazzi hanno consegnato, nella sede di via IV Novembre, un carico di materiale che comprende centinaia di chili di alimenti di tutti i tipi.

“Un plauso ai nostri alunni delle scuole medie Motterle” -dichiara il sindaco Giorgio Gentilin – “che hanno mostrato notevole sensibilità nell’esprimere solidarietà contestualmente al Natale per i meno fortunati. Evidentemente quando li si coinvolge direttamente, non attraverso i social, sanno prestare al meglio la loro attenzione verso gli altri”