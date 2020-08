Arzignano – Ragazzo di 18 anni ammazza il padre

Padre ucciso dal figlio, in casa in via Tagliamento ad Arzignano questo pomeriggio. Un figlio 18enne ha accoltellato il padre, un uomo di 45 anni di origine indiana. Ancora da chiarire le cause dell’efferato gesto, ma non è escluso che sia stato causato da un litigio che ha poi scatenato la violenza.

Il ragazzo ha inferto al genitore coltellate mortali all’addome. È stato il 18enne poi a chiamare il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia però, per la vittima non vi era più nulla da fare.