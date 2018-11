ARZIGNANO – Quattro studenti meritevoli premiati dal Gruppo Mastrotto

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la propria risorsa più preziosa – i dipendenti – Gruppo Mastrotto ha dato vita a una serie di iniziative denominate “Gruppo Mastrotto ti dà valore” e dedicate a chi ogni giorno contribuisce con impegno e professionalità alla vita dell’azienda. Tra le numerose attività, anche le borse di studio destinate ai figli dei dipendenti del Gruppo che, attraverso un bando e una selezione, dallo scorso anno vengono attribuite agli studenti che più si sono distinti nel corso dell’anno scolastico. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attenzione sempre crescente alle risorse umane e che ha portato l’azienda a mettere a sistema un insieme di attività riferibili agli ambiti del welfare e della responsabilità sociale d’azienda (CSR), raccolte sotto il claim di People, Next Level, a testimoniare quel “livello successivo”, quella volontà di migliorarsi continuamente attraverso nuove sfide e nuovi obiettivi che rappresenta il filo conduttore che guiderà l’azienda – che festeggia proprio quest’anno i 60 anni di attività – nel prossimo futuro.

Consegnate ad Arzignano nei giorni scorsi, le borse di studio sono state attribuite a quattro giovani e promettenti ragazzi che nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 si sono distinti per i risultati conseguiti a scuola. Quest’anno è stato premiato l’impegno di Andrea Bruttomesso e Maryrose G. Ezeobi, entrambi frequentanti la terza al Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Arzignano che hanno ricevuto un assegno da 350 euro. Anche Sara Tassondell’ITS “Silvio Ceccato” di Montecchio Maggiore si è aggiudicata il premio da 350 euro, mentre l’assegno da 550 euro è andato a Ankit Khatik, diplomato a luglio nello stesso istituto.

«Per noi è sempre stato importante incentivare la formazione, che rappresenta la base sulla quale poi costruire la propria professionalità – commentano Bruno e Santo Mastrotto, fondatori del Gruppo – Questi ragazzi, con gli ottimi risultati scolastici ottenuti quest’anno, hanno dimostrato che l’impegno, la passione e la buona volontà, nella scuola come nel lavoro, sono il motore per le giuste idee. Noi, da parte nostra, intendiamo continuare a dare valore ai giovani – e agli adulti che diventeranno – sostenendo concretamente, attraverso iniziative come questa, le persone che rappresentano il futuro del nostro territorio»