ARZIGNANO – Tutto pronto per il Rally Città del Grifo

Nuovo percorso e nuova validità per il Rally di Arzignano in provincia di Vicenza che quest’anno cambia parte delle prove e trasferisce una fetta della manifestazione nell’alta Valle dell’Agno. La 9° edizione del Rally del Grifo sarà la gara di apertura del Campionato Regionale 4° zona. La nuova edizione del Rally del Grifo quest’anno vedrà la partecipazione delle auto storiche a seguito del 9° Rally moderno e poi a seguire una gara di regolarità sport.

“Anche quest’anno, per la nona edizione, Arzignano ospita il Rally Città del Grifo, che interesserà sabato pomeriggio la nostra piazza con al dislocazione dei bolidi partecipanti” dichiara l’assessore allo Sport e agli Eventi Nicolò Sterle. “Quest’anno con una novità in più, ovvero la presenza delle auto storiche, che permetterà alla manifestazione di diventare più avvincente e affascinante, per gli amanti del genere e non solo”

La manifestazione prenderà vita nella mattina di sabato 14 Aprile alle 08:30 presso la Concessionaria Ceccato di Arzignano in viale Vicenza, dove saranno eseguite le verifiche tecniche e sportive con relativa consegna del radar.

Le ricognizioni autorizzate si effettueranno sabato 7 Aprile e sabato 14 Aprile dalle 10:00 alle 18:00 con vetture di serie mentre per chi vorrà si potrà testare la vettura in assetto da gara sabato 14 Aprile dalle 10:00 alle 14:00 in via Montepulgo a Cornedo vicentino. La partenza della prima vettura sarà alle ore 19:31 di sabato 14 Aprile da piazza Libertà di Arzignano che ospiterà anche la sede della direzione gara all’interno del palazzo del comune.

Da questo momento in poi i concorrenti inizieranno a fare i conti con il cronometro; transiteranno in parco assistenza , che sarà allestito anche quest’anno in piazza Rivoli a Valdagno, per poi dirigersi verso lo start della PS 1 Altissimo che inizia nel comune di Valdagno per raggiungere Altissimo. Strada larga ma che riserva parecchie insidie vista la discesa che porterà gli equipaggi prima nel comune di San Pietro Mussolino e poi “toccando” leggermente il comune di Chiampo inizieranno la PS 2 Chiampo Nogarole verso l’abitato di quest’ultimo. Conclusa questa prova i partecipanti porteranno i loro bolidi in parcheggio destra Chiampo ad Arzignano, dove riposeranno finno al mattino seguente alle 07:31.

Domenica mattina i concorrenti dovranno effettuare 3 prove speciali da ripetere 2 volte. Inizialmente transiteranno per il parco assistenza alle 08:55 dove effettueranno le ultime regolazioni e aggiustamenti di gomme per fare il primo giro di prove cronometrate. Da qui si dirigeranno verso l’inizio della PS 3/6 Valdagno, leggermente allungata rispetto alla scorsa edizione, poi sarà la volta della prova 4/7 Quargnenta; questa strada stretta e insidiosa fa sconfinare le vetture dal comune di Brogliano al comune di Altissimo per poi dirigersi verso lo stop nella frazione di Alvese di Nogarole. Altissimo ospiterà anche l’inizio della PS 6/8 Biceghi. Lungo questa strada c’è il punto più spettacolare in cui i piloti e i loro fidati navigatori dovranno prendere una decisione su come “prendere” il dosso che si trova in località Tomba. Si tratta di una semicurva verso sinistra con una discesa nascosta dietro la sommità di un dosso su cui più di qualche vettura staccherà le ruote da terra.

Tutta l’organizzazione intende ringraziare i comuni di Arzignano, Valdagno, Brogliano, Altissimo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Chiampo e Cornedo Vicentino per averci dato la possibilità di realizzare questa manifestazione. Si avvisano i partecipanti che all’interno del parco assistenza di piazza Rivoli a Valdagno sarà allestita una hospitality dell’organizzazione gestita dal nostro partner Trattoria Nogareo, in funzione da sabato pomeriggio fino a fine manifestazione.