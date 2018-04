ARZIGNANO – Tutto pronto per la “Camminata per la Vita” a Restena

Domenica 8 Aprile a Restena di Arzignano si terrà la 4° Camminata per la Vita organizzata dal Gruppo Giovani Restena in collaborazione con “Nordic Walking -Passi nel suono. Una camminata non competitiva aperta a tutti. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AISLA di Vicenza ( Associazione italiana slerosi laterale amiotrofica). Il Gruppo Giovani Restena organizza Domenica 8 Aprile 2018 la 4° Camminata per la Vita in memoria di Carmelo Pizzolato, un percorso di km 6-12-20 misto collinare fra valli, ruscelli e mulini antichi.

Una passeggiata che in poche edizioni ha visto aderire sempre più persone, fino a quasi duemila partecipanti nel 2017, una camminata non competitiva aperta a tutti! Per tutte le famiglie e per gli appassionati di Nordic Walking e Trail Running. Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’AISLA di Vicenza, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. “Nei vari anni la ‘Camminata’ ha contribuito ad aiutare varie associazioni come l’associazione Fibrosi Cistica, L’Ail -Avis e non solo, ed è per questo un evento davvero speciale” dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale, Alessia Bevilacqua. “Muoversi in mezzo alla natura fa bene alla salute del nostro corpo e allo stesso tempo con questa passeggiata possiamo contribuire ad aiutare concretamente chi è meno fortunato. Ringrazio il Gruppo Giovani Restena per il loro impegno e sensibilità per il mondo del sociale”. “Ringrazio gli organizzatori perché molto opportunamente intendono devolvere il ricavato della manifestazione, che mi auguro sia molto partecipata, all’AISLA, Associazione che si occupa dei malati SLA” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Ricordo che nell’ottobre 2010 nella piazza centrale di Arzignano si tenne un gran concerto proprio per ricordare questa patologia sociale ormai che coinvolge talvolta drammaticamente le famiglie. Patologia comunque che spesso deve affrontare le problematiche inerenti al testamento biologico”.

“Come assessore allo Sport sono orgoglioso di questa manifestazione che rappresenta il primo importante evento podistico dell’anno, in attesa della StrArzignano” dichiara l’assessore allo Sport Nicolò Sterle. “Tre percorsi, dodici eventi e uno sport economico e alla portata di tutti che permetterà di vivere il nostro meraviglioso paesaggio. Il tutto con una finalità sociale”. “Vi aspetto numerosi domenica 8 aprile a Restena, con 3 percorsi adatti a tutti, in mezzo alle meravigliose 3 valli che circondano la nostra comunità” dichiara il presidente del Gruppo Giovani di Restena, Salvatore Panaja, che invita tutti a partecipare. “Novità di quest’anno è il passaggio del percorso in mezzo a 2 borghi molto particolari. Riusciremo quindi a unire la bellezza dell’ambiente che percorreremo con l’utile finalità benefica anche quest’anno”.