Arzignano primo Comune ad aiutare i malati long-covid

“Abbiamo deciso di venire incontro a chi è stato colpito da questa malattia e ha dovuto affrontare difficoltà una volta negativizzato” dichiarano il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore al Sociale Valeria Dal Lago. “Il Covid purtroppo, porta spesso con sé degli strascichi ed il percorso post covid non è ancora riconosciuto dalle istituzioni, ma Arzignano ha deciso di non aspettare, mettendo in campo questa iniziativa!”

La Giunta Comunale di Arzignano ha deciso di erogare un contributo per sostenere i cittadini residenti contagiati da Covid 19 dal 23 febbraio del 2020.

Tale fondo ha l’obiettivo di ristorare, almeno in parte, le spese mediche sostenute e documentate per far fronte alla malattia conseguente al Covid 19, nella misura massima di 800 euro.

Come è ormai purtroppo noto, sono molti i pazienti che hanno sconfitto il Coronavirus, ma sono costretti a convivere con sintomi debilitanti. Da tempo, anche a livello nazionale, questi pazienti chiedono che siano messe in campo una serie di misure per supportare chi sta ancora male dopo mesi dall’infezione.

Arzignano ha deciso di non aspettare!

Il fondo a disposizione è pari a € 15.000,00 e i DESTINATARI sono:

• Cittadini residenti ad Arzignano che siano stati contagiati da COVID 19 a far data dal 23 febbraio 2020

I REQUISITI sono

– limite ISEE ordinario o corrente fino a € 40.000,00,

– residenza nel Comune di Arzignano,

– aver sostenuto spese per farmaci non erogati a titolo gratuito dal Servizio Sanitario Nazionale, direttamente conseguenti al contagio da Covid 19 subito, opportunamente documentate,

– aver sostenuto spese mediche, riabilitative, per acquisto ausili, assistenza domiciliare, ecc. direttamente conseguenti al contagio da Covid 19 subito, opportunamente documentate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate dal 22 febbraio al 31 marzo 2021 unicamente online collegandosi al seguente link:

CLICCA QUI



DOCUMENTI DA ALLEGARE

– Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

– Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente (solo per cittadini extra UE);

– Attestazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU); – documentazione medica attestante il contagio da Covid 19;

– documentazione attestante le spese mediche sostenute per le cure conseguenti al contagio da Covid 19

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato, nel rispetto della privacy, entro il 30/04/2021 sul sito comunale.

CONTROLLI ISTRUTTORI

Il Comune di Arzignano si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.

Ulteriori informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00, telefonando al seguente numero: 3341089243

oppure inviare una mail al seguente indirizzo:

servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di Arzignano: www.comune.arzignano.vi.it