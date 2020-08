Arzignano, individuato il presunto pirata della strada che ha ucciso Angela

La polizia locale di Arzignano ed i Carabinieri di Valdagno avrebbero individuato il presunto pirata della strada che ha ucciso l’altra sera Angela Vignaga di 15 anni in una strada della frazione di Castello di Arzignano. L’uomo era poi fuggito senza fermarsi a soccorrere la ragazza, morta sul colpo. Dopo aver raccolto testimonianze e fatto le opportune verifiche, le forze dell’ordine sarebbero risalite al presunto sospettato. Si tratterebbe di un italiano residente ad Arzignano e conosciuto in città. L’identità non è ancora stata resa nota. A tradire l’uomo pare sia stato uno specchietto danneggiato nell’impatto con la giovane vittima.