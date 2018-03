ARZIGNANO – PRESENTATA LA StrARZIGNANO, PASSERÀ ANCHE PER CHIAMPO

Si avvicina l’annuale appuntamento con la StrArzignano (28 e 29 aprile 2018), una delle gare podistiche fra le più importanti del Vicentino, organizzate da Atletica Arzignano in collaborazione con il Comune. Una grande festa dello sport che vede impegnati almeno 160 volontari e che ogni anno raccoglie sempre moltissime adesioni. Più di 5000 i partecipanti della scorsa edizione.

Da qualche anno la città dedica un intero week end agli amanti della corsa con un doppio appuntamento, il primo rivolto ai bambini ed il secondo rivolto ai più adulti: una formula vincente.

Stamane la presentazione ufficiale nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sede municipale di Arzignano, alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sport Nicolò Sterle e gli organizzatori, il presidente di Atletica Arzignano Christian Belloni e Michele Bruttomesso oggi responsabile Running School StrArzignano e membro staff StrArzignano. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche l’assessore allo Sport del Comune di Chiampo, Edoardo Righetto e il vicecomandante del Distretto di Polizia Locale Vicenza Ovest, Antonio Berto. Presenti anche rappresentanti della Casa Famiglia Peter Pan di Arzignano, che saranno beneficiari quest’anno dell’iniziativa di solidarietà legata all’evento.

Numerose le novità per l’edizione 2018

Sabato 28 aprile sarà la volta della StraKids, un evento dedicato esclusivamente ai bambini, non agonistico e totalmente gratuito grazie allo sponsor Odontosalute – cliniche dentali.

La StraKids permetterà ai bambini con un’età compresa tra 3 e 14 anni di cimentarsi su diverse distanze in percorsi tracciati nelle piazze del centro cittadino. Alla fine della manifestazione, con il solo scopo di far divertire i bambini, saranno consegnati gadget e omaggi a tutti i partecipanti.

Quest’anno, il pomeriggio della StraKids sarà colorato anche dai giochi gonfiabili per creare un intrattenimento a 360 gradi.

Domenica 29 aprile appuntamento con StrArzignano – Trofeo Autovega: la corsa per tutti, che anche quest’anno passerà per Chiampo.

Quest’anno i percorsi riservati agli agonistici raddoppiano integrando al già rodato 16km quello da 10 km.

Questo per diversificare la partecipazione tra i runners, offrendo loro la possibilità di scegliere a quale iscriversi.

Il percorso da 16 km è confermato all’interno del circuito Vicentia Running che raggruppa le più importanti gare podistiche del vicentino.

Ricco pacco gara come da tradizione, con un esclusivo capo tecnico antivento firmato Errea, pasta party omaggio e tante altre sorprese!

Inoltre, tra i runners partecipanti sarà estratto un pettorale omaggio per la maratona di Amsterdam comprensivo di volo e soggiorno due notti in hotel. Sicuramente molto apprezzato dagli agonisti.

Sono confermati i percorsi a passo libero da 5 e 10km.

La partenza della StrArzignano è prevista alle ore 10 di sabato 29 aprile in piazza Libertà ad Arzignano.

A fine corsa/camminata ci sarà la possibilità di fermarsi in piazza per il pasta party che sarà allestito in Piazza Campo Marzio. Voluto dagli organizzatori e dall’amministrazione per creare un momento di ulteriore condivisione e convivialità della comunità.

Per ogni informazione sull’evento bsata collegarsi al sito internet www.strarzignano.it . Tramite il sito sarà possibile iscriversi alla gara agonistica. Gli atleti potranno iscriversi anche nei seguenti punti: Gi Sport a Trissino, Centro TIM di Arzignano (via Kennedy) e negozio Puro Sport di Zané. Sarà possibile iscriversi, invece, alla gara non agonistica in piazza ad Arzignano nei giorni: 21, 22, 25, 28 e 29 aprile 2018.

“Si avvicina non solo un evento sportivo”, dichiara il sindaco Giorgio Gentilin, “ma anche una grande festa per la vallata del Chiampo e per lo Sport Vicentino. Gli organizzatori e gli atleti ci mettono la passione, i volontari dimostrano il loro amore per il territorio e per la sicurezza dei cittadini. Tutto in nome dello sport e della solidarietà”.

“Ritengo che la StrArzignano sia uno degli strumenti più efficaci per avvicinare, soprattutto i giovani, allo sport e alle attività motorie in generale. Non solo, è l’occasione per farlo attraverso un percorso podistico adatto a tutti e dislocato in un territorio che merita di essere valorizzato per la sua bellezza” dichiara l’assessore allo Sport e agli Eventi di Arzignano, Nicolò Sterle.

Quest’anno –continua Sterle- i contributi raccolti con questa manifestazione andranno ad una bella realtà di Arzignano, la Comunità Peter Pan che da anni opera nel nostro territorio. Voglio ricordare inoltre che questo evento, per la sua importanza, merita, per questioni di sicurezza, l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale). Voglio ringraziare la Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri e l’apporto dei moltissimi volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, dei gruppi podistici del territorio come l’Atletica Arzignano, dei marciatori del Monte Ortigara, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Pro Loco e tutti coloro che contribuiranno con impegno e passione per la buona riuscita dell’evento”.

Christian Belloni, presidente di Atletica Arzignano ed organizzatore: “Il fatto che StrArzignano si stia ogni anno sempre più affermando ci rende orgogliosi e pronti a lavorare più intensamente per una StrA sempre più emozionante. La riconferma del passaggio a Chiampo per la competitiva da 16 km mi rende ancora più felice perché rafforza ancor più l’unione e la collaborazione con l’Atletica Valchiampo. Passeremo anche quest’anno allo stadio Dal Molin perché vogliamo sfoggiare ancora una volta la nostra bellissima nuova pista di atletica. StrArzignano è anche una vetrina per le band musicali locali alle quali daremo la possibilità di esprimersi suonando in vari postazioni lungo il percorso. E poi artisti di strada per far giocare e divertire i più piccoli e chi più ne ha più ne metta! Da quest’anno abbiamo inoltre organizzato uno staff organizzativo che da mesi lavora per arrivare pronti e preparati al week end del 28 e 29 aprile, a loro ed a tutti i volontari impegnati il mio immenso grazie. Ci tengo a ringraziare poi un amico un po’ matto che mi ha incastrato in questa bellissima avventura che è Michele Mimmo, senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile.”