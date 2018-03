ARZIGNANO – Polizia Locale: un corso per la vita

Gli agenti di Polizia Locale di Arzignano per un giorno tornano… a scuola. Nella giornata di lunedì 19 marzo, dieci agenti hanno infatti partecipato ad un corso BLSD che si è tenuto nel comando del Distretto di Polizia Locale Vicenza Ovest in via IV Martiri ad Arzignano.

BLSD è la sigla di Basic Life Support – early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione.

Nello specifico l’obiettivo del corso, rivolto ad operatori non sanitari, era quello di preparare gli agenti alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) di base dell’adulto e defibrillazione precoce (DP) per operatori non sanitari con accenni di RCP e DP in età pediatrica. Il tutto secondo le linee guida dell’Italia Resuscitation Council e European Resuscitation Council 2015.

Dopo una lezione teorica che ha toccato diversi aspetti (morte cardiaca improvvisa, fattore tempo, catena della sopravvivenza, procedure operative, cenni di rianimazione del bambino e del lattante, etc…) il corso è proseguito con una fase pratica ed un successivo skill test.

“La preparazione dei nostri agenti su questo fronte è fondamentale” -dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin. “Intervenire in caso di incidente non significa solamente rilevare l’evento, ma essere pronti, nel caso fosse reso necessario, a garantire la sopravvivenza dei soggetti coinvolti in attesa dell’intervento degli operatori sanitari. Questo corso qualifica ulteriormente le nostre forze di polizia locale”.

“Ritengo questo corso indispensabile per un operatore di polizia stradale” -dichiara il comandante del Distretto di Polizia Locale Vicenza Ovest, Massimo Parolin. “In caso di urgenza dobbiamo essere pronti ad intervenire anche per questo, considerando che nel distretto rileviamo più di 300 incidenti ogni anno”.