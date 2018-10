ARZIGNANO – Piscine: riparte la stagione sportiva

Come ogni anno, settembre e ottobre sono i mesi delle ripartenze e dei buoni propositi: ricomincia la scuola, ripartono le attività extrascolastiche e tutti si buttano a capofitto su varie attività sportive. I risultati delle varie manifestazioni internazionali svoltesi durante l’estate, fanno da volano per l’esplorazione di nuovi sport nel tentativo di emulare le gesta di chi ci ha fatto sognare in questa calda estate senza l’Italia del pallone protagonista.

A fare da traino degli sport con “minore visibilità” c’è stato sicuramente il Nuoto che nel mese di agosto ha confermato l’Italia come superpotenza continentale dopo la partecipazione ai Campionati Europei 2018 di Glasgow, nei quali ha conquistato quarantatre finali della rassegna, ventidue medaglie di cui sei ori, cinque argenti e undici bronzi, stabilendo il record storico per la nostra nazionale.

Sicuramente la presenza mediatica dei Campionati Europei ha avvicinato un numero sempre maggiore di frequentanti al mondo piscine; sì… perché di “mondo” si tratta: basti pensare al target che possono soddisfare e al numero enorme di servizi che possono erogare. La piscina intesa come vasca per nuotare avanti e indietro è oramai un concetto decisamente superato, al giorno d’oggi sono diventate delle vere e proprie strutture sportive polifunzionali, con al loro interno anche palestre, sale fitness, locali commerciali, centri wellness e sale riunioni. Anche l’offerta dei servizi natatori è decisamente aumentata e oggi per essere qualificata una piscina deve coprire una fascia di età che parte dai bambini di tre mesi fino alla terza e … quarta età perché il potere dell’attività motoria non ha eguali nella ricerca del benessere psicofisico. Le nostre strutture alle Piscine e Palestre di Arzignano sono sicuramente pronte a soddisfare ogni esigenza e ad intrecciare le necessità di tutta la famiglia, perché fare sport insieme non è mai stato così facile. Per iniziare basta la voglia di mettersi in discussione e di rimettersi in forma: difficile non trovare un’attività che possa conciliare le passioni e gli orari di ognuno.

“L’attività sportiva è importante per il benessere dei cittadini -dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin- e la presenza di una struttura polifunzionale così attrezzata offre a tutti una possibilità a chilometro zero per mantenersi in forma, rilassarsi e per molti allenarsi in vista di importanti appuntamenti sportivi. Abbiamo aspettato decenni una struttura sportiva così completa ed è ora il momento per approfittarne. Come sindaco e medico non posso che promuovere queste attività e consigliare ai giovani e ai loro genitori l’iscrizione ai corsi”.

Il piatto è ricco: per la fascia Bambini\Ragazzi, vengono proposti dei corsi di nuoto di vari livelli, dall’acquaticità, al perfezionamento tecnico, fino all’attività agonistica; nuova è la proposta nata negli ultimi tre anni: la squadra di nuoto sincronizzato che può contare su una cinquantina di ragazze che danzano nell’acqua. Per il Percorso Nascita, che comprende i corsi per le gestanti, abbiamo ostetriche professioniste che sviluppano una parte teorica ed una pratica in acqua in preparazione al lieto evento mentre per la fascia 0-3 anni i corsi sono con genitori e bambini in acqua a stretto contatto nei primi approcci dell’esperienza acquatica. Il mondo degli Adulti è sempre ben fornito di proposte che spaziano dai corsi nuoto per tutti i livelli tecnici, al nuoto libero, ai corsi di acquagym in tutte le sue varianti di acquabike, per finire in sala cardio, e coi corsi di fitness in palestra fino al personal trainer che può strutturare un lavoro su misura per tutte le esigenze sia in acqua che a secco. Non mancano ad Arzignano le proposte per la fascia della terza e quarta età con attività dolci o di rieducazione funzionale a basso impatto articolare per ritrovare il vigore e la dinamicità che solo il movimento in acqua ci può regalare. Oltre che le gratuità del mercoledì mattina con 1300 ingressi registrati nello scorso 2017.

Elencare tutte le proposte diventa veramente complicato, perché potremmo continuare spaziando tra le formule compleanni per i bambini, i pacchetti per le mamme che accompagnano i bambini ai corsi, le tariffe agevolate per i residenti nel comune di Arzignano, l’attività con i disabili, l’attività con gli istituti scolastici sul nuoto e sulla sicurezza acquatica. Inoltre, all’interno del centro sportivo si può trovare un centro estetico con SPA, una parrucchiera, un bar \ ristorante, una scuola di hip hop, una scuola di triathlon e un gruppo di subacquea, tutto questo per offrirvi la più completa e ampia esperienza sportiva di Arzignano. Il centro conta oltre 3000 clienti attivi di cui la metà appartenenti alla fascia bambini\ragazzi e ben 1200 clienti iscritti a corsi di nuoto o fitness, per un totale di 120.000 accessi\annui.