ARZIGNANO – Piscine più sicure con la videosorveglianza

Nell’area della Cittadella dello Sport, fiore all’occhiello della città di Arzignano, garantire la sicurezza generale e il controllo delle attività si presentava come una necessità di primaria importanza. Da questa necessità condivisa tra il Comune e G.I.S., gestore delle strutture sportive, nasce l’implementazione di un impianto di videosorveglianza all’avanguardia con spese onerose e completamente a carico di GIS.



Lo scopo principale dell’installazione è la sicurezza degli utenti, essendo la struttura frequentata da un numero molto elevato di persone. L’impianto potrà garantire la sicurezza di tutti coloro che gravitano attorno alle piscine di Viale dello Sport, individuando in tempo reale eventuali situazioni anomale che possano dar luogo a furti, aggressioni o individuare potenziali pericoli per l’incolumità degli utenti stessi e del personale, sia all’interno delle Piscine\Palestre che nelle aree esterne di competenza.Un sistema tecnologico così evoluto potrà, inoltre, avere funzione deterrente nei confronti di atti vandalici o furti sui veicoli che sostano nell’area del parcheggio delle piscine e servirà a tutelare il patrimonio pubblico in particolare durante l’orario di chiusura, in quanto le Piscine di Arzignano sono localizzate in posizione defilata dal centro abitato, da esso separate dal torrente Chiampo e da alberi e siepi che ne delimitano l’area. Di fatto la zona nelle ore serali e notturne risulta piuttosto isolata, per cui il rischio di intrusione, con atti vandalici che possono danneggiare la struttura o furti dei beni in essa contenuti, potrebbe essere piuttosto elevato.

Valeria Dal Lago, consigliere delegato allo Sport: “Abbiamo deciso di intervenire per rendere più sicura l’area sportiva e garantire sicurezza ai cittadini. Questa nuova Giunta ha avviato un piano deciso e concordato con il GIS per risolvere le problematiche che l’area della struttura presentava. Da mesi abbiamo iniziato un dialogo serrato con il gestore affinché vengano risolte le varie criticità, anche quelle di ogni giorno, come la funzionalità delle docce e tutta l’area esterna per il periodo estivo”

La ripresa delle immagini avverrà mediante quattro telecamere tipo speed-dome ad inquadratura variabile posizionate all’esterno e sei telecamere ad inquadratura fissa situate all’interno nei punti nevralgici della struttura. Le riprese saranno visualizzate in tempo reale in un monitor e registrate in un videoregistratore di rete dotato di Hard Disk così da permettere eventuali accertamenti delle forze dell’ordine qualora fosse richiesto.

Giorgio Gentilin, sindaco: “Nel mese di luglio dello scorso anno, dopo aver raccolto sufficienti elementi per capire le problematiche della cittadella sportiva avviando confronti serrati con Gis e coinvolgendo anche l’assessorato al bilancio nella persona di Riccardo Masiero. Ho deciso di intervenire in prima persona e poi di nominare il consigliere delegato Valeria Dal Lago. Non era ammissibile che la gestione di quest’area sensibile non fosse pienamente, e sottolineo pienamente, condivisa con l’Amministrazione. I nuovi elementi che ho chiamato portato in Giunta , hanno lavorato per eliminare definitivamente queste falle del passato.

In accordo con la convenzione in essere è stato quindi avviato questo intervento, senza aggravi economici per il Comune e quindi per i cittadini”.