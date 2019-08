Arzignano piange la maestra Gianna, “guerriera in rosa”

A volte pensiamo che alcune donne non possano mai smettere di combattere, per tutta la forza e il coraggio che dimostrano. Invece oggi Arzignano e tutta la Valle del Chiampo piange “la guerriera in rosa” Gianna Magnabosco, arzignanese di 58 anni. La “maestra Gianna”, com’era conosciuta da tutti, è stato un esempio di vita e di speranza per moltissime donne vicentine e non solo. Gianna ha cominciato ad insegnare nel 1981: non solo un lavoro, ma una vera e propria missione l’insegnamento per lei. Gianna, che a scuola dispensa non solo lezioni ma anche sorrisi, con quel suo carattere così socievole e aperto, con la sua distintiva lunghissima chioma bionda che la contraddistingue da sempre, diventa mamma di Giacomo nel 1989. Il primo incontro con la malattia avviene nel gennaio del 2000: un tumore alla mammella che non la ferma se non per qualche mese. Gianna, infatti, ritorna a scuola già a giugno, nonostante sia ancora in cura, con una grinta invidiabile. E da qui inizia a collaborare come volontaria con Andos OvestVicentino, della quale sarà anche Vicepresidente per ben 10 anni. Nel 2008 la malattia torna ad aggredirla, ma la maestra Gianna non si perde d’animo e combatte sempre con il sorriso, si affida alle cure ed è per tutte le donne un grande esempio di forza interiore. Nel 2013, però, a causa delle sue condizioni di salute, Gianna è costretta ad abbandonare per sempre la sua amata scuola. Madre e moglie infaticabile, esempio per tutte le donne guerriere, ha partecipato a numerosi congressi e seminari sul tumore al seno: una vera e propria paladina della lotta al tumore al seno, con quel suo modo tenace di affrontare in questi lunghi anni, tra alti e bassi, la malattia. Gianna Magnabosco, oltre alla sua vita esemplare nella malattia, lascia anche il libro “I giorni della vita”, pubblicato lo scorso anno e presentato durante l’Ottobre Rosa con una forza infaticabile, con il suo sorriso e la sua anima accogliente: un testamento potente, un messaggio pregno di significato e di vita che scorre, per chi l’ha conosciuta e per chi sta ancora lottando contro il cancro. Una voce vigorosa e forte, dolorosamente impegnata in una lotta quotidiana che è stata, è e sarà sempre un grande esempio per molte donne.