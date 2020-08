Arzignano piange Angela, è caccia al pirata della strada per omicidio stradale

È Angela Vignaga la giovane vittima di un pirata della strada che dopo averla investita ieri sera verso le 22 si è dato alla fuga. La quindicenne era a spasso con il cane come faceva spesso ed è stata travolta da un’auto che i carabinieri stanno cercando. Il pirata rischia la galera e comunque l’imputazione per omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Intanto la comunità si stringe attorno alla famiglia distrutta dal dolore. Annullate le manifestazioni ad Arzignano di martedi e mercoledì; messaggio anche da sindaci della vallata come il primo cittadino di Chiampo Macilotti che parla di una figlia della vallata Uccisa da un comportamento folle e criminale.