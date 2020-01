Arzignano – Pauroso scontro fra 4 veicoli, due feriti lievi un neonato in una delle auto

Incidente stradale ad Arzignano intorno alle 14.30, in via Montorso (provinciale per Montorso) all’altezza dell’intersezione con via Marche. Coinvolti 4 veicoli: una Mini Cooper condotta da M. B. ragazzo 20enne di Arzignano, una Fiat 500 condotta da P.D. ragazza 22enne di Montebello, una BMW condotta da B.A, donna 33enne di Zermeghedo (nell’auto anche un neonato di soli 20 giorni) e un camion condotto da un autista sloveno.

Ancora da chiarire la dinamica. Lo scontro sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza da parte di una delle auto che stava svoltando in via Marche. Il bilancio è di due feriti lievi. Il neonato è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto 3 pattuglie della Polizia Locale del Distretto Vicenza Ovest coordinata dal comandante Antonio Berto, che hanno bloccato il traffico fra la zona industriale di Arzignano e Montorso. Notevoli disagi al traffico per almeno due ore. La strada è stata riaperta solo alle 16.20. In seguito allo scontro, infatti, due auto e il camion sono rimasti sulla strada mentre un quarto veicolo (Mini Cooper) è finito in un fossato.