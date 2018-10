ARZIGNANO – Partono i lavori asfaltatura in via Trento

L’Amministrazione Comunale di Arzignano informa la cittadinanza che da venerdì 19 ottobre inizieranno i lavori di asfaltatura di via Trento, nel tratto compreso tra via Meneghini/Spalato e via Pola.

Informa pertanto che, a partire dal giorno venerdì 19 ottobre e fino al giorno martedì 23 ottobre 2018, e comunque fino alla fine dei lavori, vigeranno le seguenti modifiche della circolazione stradale:

-in via Trento sospensione della circolazione nel tratto compreso tra via Meneghini/Spalato e via

Pola;

in via Zara, Via Cappuccini (tratto compreso tra via Fiume e Trento), via Rovereto, via Vittorio Veneto,

Via Redipuglia, Via Isonzo e via Piave: chiusura con accesso acconsentito ai soli residenti in

entrambe le direzioni di marcia, per le manovre di ingresso e uscita dalla proprie abitazioni;

Via Spalato con direzione obbligatoria verso via Chiampo/via dei Mille;

l’attività lavorativa dovrà essere eseguita nella fascia oraria 8:20 – 12:15 e dalle

13:00 fino al termine dell’orario di lavoro, in modo da garantire l’accesso ai mezzi pubblici e privati per la presenza delle attività scolastiche.

Nel frattempo si è provveduto a posizionare tutti i segnali di avviso e preavviso ed è comunque garantita tutta la segnaletica stradale necessaria, compreso l’utilizzo dei movieri, nonché l’accesso ai frontisti.