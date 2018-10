ARZIGNANO – Parcheggio su posto disabili: le scuse dell’Amministrazione

Il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, interviene in merito alla segnalazione, arrivata da alcuni cittadini sui social media, di un’auto del Comune di Arzignano parcheggiata parzialmente sopra le strisce riservate ai disabili in zona industriale alcuni giorni fa.

“Dopo la segnalazione –dichiara Gentilin- ho subito fatto avviare un’indagine interna per individuare quale dipendente del Comune avesse parcheggiato in modo improprio.

Una volta individuato, sono state avviate misure sanzionatorie nei suoi confronti. E’ vero –continua Gentilin- che la copertura dello stallo era parziale come è vero che il tecnico si è giustificato affermando che si trovava a fianco dell’auto, parcheggiata per pochi minuti mentre stava eseguendo un’ispezione tecnica sull’illuminazione dell’area. Ma questo non giustifica in alcun modo il comportamento scorretto.

Pertanto chiedo scusa a nome dell’Amministrazione e del Comune di Arzignano ai cittadini e soprattutto a coloro che soffrono di una qualche disabilità ed hanno diritto a quel posto auto.

L’episodio –conclude il sindaco – mi porta però ad auspicare che tali segnalazioni, oltre che sui social, vengano effettuate anche alle istituzioni competenti, come la Polizia Locale, affinché intervengano subito e prendano le misure necessarie per sanzionare l’irregolarità”.