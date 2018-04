ARZIGNANO – Parapiglia in centro, 43enne minaccia di togliersi la vita

Tardo pomeriggio movimentato lo scorso venerdì 13 aprile ad Arzignano, dove un uomo di 43 anni, residente in una zona adiacente al Comune, ha minacciato di togliersi la vita.

L’uomo, con evidenti problemi psichiatrici, nella mattina di venerdì si era recato in Comune ad Arzignano ed aveva creato un po’ di trambusto nei corridoi della sede municipale. Sul posto è stata chiamata la polizia locale. All’arrivo degli agenti il 43enne, per il quale era stato previsto un ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio) si era allontanato.

Le forze dell’ordine sono riuscite a reperirlo poco dopo le 18 nella sua abitazione. A quel punto il 43enne ha dato in escandescenze, chiudendosi in casa, affacciandosi urlante alla finestra e minacciando di farsi del male. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale, i carabinieri ed i vigili del fuoco, con squadre da Arzignano e da Vicenza. Questi ultimi hanno anche approntato un materasso gonfiabile sotto la sua abitazione per evitare il peggio. Fortunatamente le forze dell’ordine sono riuscite ad introdursi in casa e a farlo desistere dai suoi intenti. L’uomo è stato portato da un’ambulanza del Suem 118 all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato sottoposto ad un TSO.