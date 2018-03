ARZIGNANO – “Paga e andrai a Sanremo”, 26enne truffata

La vicenda è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza, a firma di Matteo Guarda. Una giovane 26enne originaria di Arzignano, Sofia Bouchaala, di padre tunisino e madre italiana, sarebbe stata truffata da un discografico millantatore bresciano per una cifra di 50 mila euro, con la promessa che sarebbe approdata al Festival della musica italiana di Sanremo.

Secondo quanto racconta Sofia, che ha presentato denuncia per truffa, l’uomo era un amico di famiglia di cui si fidava. Lo conosceva da un paio d’anni, nei quali l’aveva seguita passo passo e l’aveva consigliata, fino a proporle di approdare al Festival. I fatti risalgono al 2014. La giovane, con la prospettiva di cantare all’Ariston, interruppe gli studi di recitazione a Roma, perfezionandosi in Inghilterra e recitando anche in un paio di film e a teatro.

Il discografico le disse che per arrivare a Sanremo servivano dei soldi e per questo la ragazza si fece anche aiutare da amici e parenti, consegnando poi, in base alle richieste dell’uomo, tranches da 5 o 10 mila euro che sarebbero serviti per la realizzazione dei video e la promozione sui giornali. Disse alla giovane vicentina che al festival era stata selezionata come prima riserva. Sofia si accorse della truffa proprio a Sanremo, dove capì che quanto gli aveva raccontato il produttore era falso. Aveva citato delle persone che in realtà non sapevano nulla e aveva consegnato all’allora 23enne documenti falsi.