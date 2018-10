ARZIGNANO – Ottobre Rosa: la città in prima fila per la prevenzione

Anche Arzignano in prima fila nel “Mese della prevenzione per la Salute della donna”. La città partecipa infatti alle iniziative dell’Ottobre Rosa, un mese dedicato alle donne che prevede eventi sul tema della salute, dell’informazione e della prevenzione del tumore al seno. Ottobre Rosa è organizzato in collaborazione con il Comitato ANDOS Ovest Vicentino Onlus, l’Ulss 8 Berica, il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Vicenza, Curves, Associazione StraPalladio e Fondazione Graziano Peretti.

“Sono tante le iniziative che l’Andos organizza assieme all’Ulss e ai Comuni” dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua. “La nostra città ospita due appuntamenti importanti, perché la prevenzione è un’arma fondamentale per combattere il tumore al seno. L’invito va a tutte le donne affinché non esitino ad informarsi e a partecipare agli incontri, per capire come comportarsi e affrontare in modo consapevole ed efficace questa patologia. Mi permetto quindi di rilanciare un messaggio dell’ANDOS: ‘Cara donna ricordati di te!’”.

Un appello che lancia anche il sindaco Giorgio Gentilin. “Sulla lotta al tumore al seno sono stati fatti passi da gigante –dichiara- ma è evidente che la prevenzione è la fase più importante. Da sindaco-medico invito tutti a partecipare, poiché il racconto di un’esperienza, il confronto con i medici e l’importante iniziativa di consulenza medica personale prevista nel secondo evento, giovedì 18 ottobre, possono davvero essere uno strumento potente per le donne che affrontano questa patologia o che vogliano farsi trovare pronte se ve ne fosse l’eventualità“.

Ad Arzignano sono previsti due importanti appuntamenti.

Il primo oggi venerdì 12 ottobre alle ore 20.30 in Biblioteca Comunale, dove verrà presentato il libro “I giorni della vita” di Gianna Magnabosco – Moderatore il maestro Bepi De Marzi.

Giovedì 18 ottobre, invece, nell’Aula Magna della Scuola Media “Motterle” si terrà, a partire dalle 17, un meeting informativo dal titolo “Ben-Essere donna in menopausa”

Nella prima parte, dopo il saluto delle autorità e la presentazione dell’evento, si parlerà di

Menopausa precoce: come affrontarla anche dopo il cancro (relatrice la dott.ssa A. Miele: Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Arzignano); Sessualità in menopausa (relatrice la dott.ssa S. Sebastiani: Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Arzignano); Sindrome genito-urinaria (relatore il dott. P.L. Tumaini: Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Arzignano); Interventi assistiti con gli animali e menopausa (relatrice la dott.ssa R. Vassallo – Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia Ospedale di Arzignano); Prevenzione oncologica (relatori il dott. P.L. Tumaini e il dott. G. Meneghini: Direttore Breast Unit).

Dopo l’apericena, che avrà luogo alle ore 20, inizierà la seconda parte della giornata informativa con le consulenze personali con i ginecologi. Tali consulenze verranno effettuate in spazi dedicati, allestiti in vari punti della sede dell’evento, previa prenotazione avvenuta nel pomeriggio. Si occuperà delle prenotazioni il personale infermieristico di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Arzignano, presente in sala, che provvederà anche alla distribuzione di materiale informativo.

PER INFORMAZIONI:

A.N.D.O.S. COMITATO OVEST VICENTINO ONLUS Via Ca’ Rotte, 9 – Montecchio Maggiore (VI) – tel 0444 708119 – fax 0444 708602 sito internet: www.andosovestvi.it – e-mail: andosovestvicentino@gmail.com La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00