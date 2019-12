Arzignano omaggia il ‘sindaco’ di San Bortolo – IL VIDEO

Fra gli applausi e la commozione il sindaco Alessia Bevilacqua a nome dell’Amministrazione Comunale di Arzignano ha conferito il titolo di Consigliere Onorario ad Antonio Scolaro.

“Conosco bene questa sala” -ha detto Antonio Scolaro riferendosi alla Sala Consigliare, dopo aver ricevuto il riconoscimento dal sindaco Bevilacqua. “Dal 1968 in poi ci ho lavorato, quando ero messo comunale di Arzignano. Posso dire che mi fa piacere questa nomina. L’impegno e la costanza verso gli altri nei momenti di difficoltà della vita, pagano tantissimo. Pagano l’amicizia e la stima delle persone e danno forte soddisfazione all’anima. E’ questo l’augurio che vi faccio come rappresentanti della città”.

“Caro Antonio -ha detto il sindaco Alessia Bevilacqua nel consegnare il riconoscimento- sei un amico carissimo, la tua opera è sempre stata silenziosa ma incisiva e determinante. Con la tua pazienza e determinazione sei sempre riuscito a realizzare tante cose per la nostra città. Hai le virtù di persone sagge… e tu sei saggio. Ti ringraziamo per quanto fai per la Arzignano e per San Bortolo. Davvero GRAZIE!”

Scolaro ha svolto ininterrottamente la sua attività lavorativa per il Comune di Arzignano per 30 anni, fino al momento della pensione.

Avendo sempre abitato nella frazione di San Bortolo, è sempre stato molto attivo e partecipe nelle attività parrocchiali e alle iniziative di quartiere, comunitarie e non solo.

Ha seguito infatti i problemi di tale comunità quale componente del Consiglio Pastorale divenendo promotore di una serie di iniziative che hanno animato quella realtà, ponendomi quale punto di riferimento per i piccoli grandi problemi afferenti alla vita comunitaria.

Attraverso il suo determinante contributo d’impegno sono stati, tra gli altri, avviati :

– il campeggio parrocchiale;

– il rilancio del Circolo ricreativo per giovani e non, attraverso la costituzione del Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.);

– l’attuale “Festa dell’ Anziano”;

– importanti interventi di restauro e ammodernamento della Chiesa e delle strutture

parrocchiali.

Scolaro collabora assiduamente con le varie associazioni socio — culturali presenti in parrocchia e per l’organizzazione e la riuscita delle manifestazioni come serate, sagra e altro.

Ha contribuito al restauro e la realizzazione nella vecchia Pieve di San Bortolo (ex Chiesa del 1400) di una sala socio culturale che ospita parecchie manifestazioni locali e non.

E’ socio fondatore dell’ Associazione “Amici del Cuore” e collaboro con la stessa per organizzare

serate di informazione dedicate alla cittadinanza in collaborazione con il reparto cardiologia

dell’Ospedale Civile Cazzavillan di Arzignano.