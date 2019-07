ARZIGNANO – Nuovo campo per gli Arcieri, iniziati i lavori

Come annunciato a marzo, dopo l’individuazione di una nuova location per gli arcieri di Arzignano, sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova area in via dell’Altura, con un progetto condiviso dalla società A.s.d. Arcieri di Arzignano. I lavori stanno procedendo a pieno ritmo e saranno conclusi entro poche settimane (si prevede metà settembre, meteo permettendo).



Il sindaco, Alessia Bevilacqua: “Dopo aver trovato finalmente una giusta collocazione per il campo arcieri siamo soddisfatti per la partenza dei lavori che a breve consentiranno di consegnare alla società ASD Arcieri di Arzignano una struttura nuova ed attrezzata. E’ una risposta concreta per quanti praticano questa importante disciplina sportiva”



L’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Masiero: “Si tratta di un’ulteriore opera prevista che prende forma e si concretizza, prevista nel Bilancio 2018 con un impegno di circa 55 mila euro. Dopo la realizzazione del campo, verranno realizzati anche il moduli per i servizi sanitari e gli uffici”.



L’area individuata gode di tre importanti caratteristiche, necessarie per una struttura di questo tipo:

– forma ricompresa in un rettangolo con il lato più lungo orientato secondo l’asse Nord Sud;

– appezzamento pressoché orizzontale;

– lontano da contesti di quartiere urbano.

Situata in via dell’Altura, confina a Nord con il Cimitero di Arzignano, a Sud con un’area di proprietà di “Acque del Chiampo” destinata a discarica. L’accesso, ad Est, all’area avviene da via dell’Altura attraversando un’area attrezzata per i caravan dei proprietari degli spettacoli viaggianti, che viene utilizzata ogni anno da fine ottobre a metà di novembre.

Ad ovest, l’area oggetto di valutazione, confina con campi agricoli di proprietà privata.



In via di realizzazione un campo di tiro da 90 metri, con la possibilità di far tirare contemporaneamente dieci arcieri, con uno spazio retrostante alla linea di tiro idoneo ad accettare un pubblico durante le gare. Il senso di tiro è da sud a nord, come indicato dalle norme della FITARCO. Il campo viene delimitato da una recinzione classica in rete metallica plastificata dell’altezza di cm 200. Solo a Nord e una piccola porzione ad Est sarà integrata con una rete batti freccia di altezza pari a 320cm, come indicato dalla normativa FITARCO, per trattenere le frecce che non colpiranno il paglione. Tra la recinzione nord e il muro perimetrale sud del cimitero resterà uno spazio di circa 15.00m. Inoltre il regolamento federale per l’impiantistica sportiva approvato dal Consiglio Federale, la FITARCO stabilisce che per la pratica sportiva agonistica e non agonistica e di esercizio del tiro con l’arco, tale disciplina necessita di servizi igienico-sanitari adeguati al numero dei partecipanti.

Per questo verrà posizionato nell’area un Container prefabbricato che avrà le dimensioni di pianta di 8.18x 2.44m dotato di tre vani distinti, ognuno dei quali con accesso direttamente dall’esterno. Uno dei vani sarà destinato a magazzino per lo stivaggio delle attrezzature del Gruppo Arcieri di Arzignano.





Sino alla scorsa stagione il Campo di Tiro Arcieri Arzignano era situato nella vecchia struttura di via Tiro a Segno. Con la constatazione dello stato di pericolosità degli edifici in ingresso all’area del campo di tiro degli arcieri l’amministrazione ha deciso di vietare l’ingresso a tale area venendo così a togliere ogni opportunità al gruppo arcieri di accedere al loro campo di allenamento. Contestualmente è partita la ricerca di una nuova location ove installare il nuovo Campo Arcieri della Città di Arzignano.

Attualmente il gruppo ARCIERI di Arzignano non ha più una sede idonea ove poter praticare la propria attività all’aria aperta. Durante i mesi invernali hanno la possibilità di praticare in un campo di allenamento all’interno di una palestra comunale, con frequenza bisettimanale. L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deciso così di dedicare un’area agli appassionati di questa disciplina, progettando una nuova area per il Tiro a Segno in via dell’Altura.