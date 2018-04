ARZIGNANO/NOVENTA – Estorsione con minacce e violenze ad Andrea Ghiotto: due in manette

Nella notte fra il 3 e il 4 aprile scorso, la Guardia di Finanza ha arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano e uno di etnia marocchina – che, attraverso ripetute minacce e usando violenza fisica, erano riusciti ad estorcere una somma di denaro al noto Andrea Ghiotto.

Il “faccendiere” arzignanese – salito agli onori della cronaca soprattutto per essere al centro delle passate inchieste della Guardia di Finanza vicentina sulle frodi fiscali nel mondo della concia – si era rivolto ai militari della Compagnia di Arzignano denunciando di aver ricevuto, fin dallo scorso gennaio, alcune pressioni da personaggi – all’epoca non identificati – affinché pagasse un “debito” di cui, tuttavia, egli negava l’esistenza. Agli investigatori era stato subito chiaro che non si trattava di semplici “pressioni”. In più di un’occasione, infatti, i presunti estorsori si erano recati sotto casa di Ghiotto a Zermeghedo e presso un ristorante del luogo da lui frequentato, minacciandolo pesantemente, tanto da indurre Ghiotto ad avere fondati timori per la sua incolumità.

Ma nella notte fra il 3 e il 4 aprile scorso, in occasione dell’ultimo incontro, ad avere la peggio sono stati i due emissari. Essendo a conoscenza dell’appuntamento, le Fiamme Gialle della Compagnia di Arzignano, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi di via Puccini a Zermeghedo, nel corso del quale hanno notato due persone che, insistentemente e violentemente, stavano bissando alla porta di casa Ghiotto. Una volta sceso sotto casa, il “faccendiere” ha subìto una prima aggressione fisica, interrotta solo dall’esibizione di alcune banconote. Probabilmente non ancora soddisfatti, i due hanno portato Ghiotto nelle vicinanze dell’incrocio con via Verdi e qui hanno iniziato a pestarlo, con tanto di calci e pugni. I militari, quindi, sono subito intervenuti, chiamando anche il 118 per le cure alla vittima.

I due, B. U. di 23 anni e E. A. di 22 anni, disoccupati, sono entrambi residenti a Noventa Vicentina. Perquisiti, al secondo sono stati trovati addosso i soldi – 200 euro – consegnati poco prima da Ghiotto. Perquisita anche la loro auto, sono stati rinvenuti circa 8 grammi di “hashish”. Portati in caserma per gli accertamenti di rito, è poi emerso che gli aggressori erano già noti alle Forze dell’Ordine, essendo già stati denunciati per furto e ricettazione. I due sono quindi stati arrestati, in flagranza del reato di estorsione, e portati al “San Pio X” di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida.