ARZIGNANO: Nessun caso di “bollette pazze” in Acque del Chiampo

In merito a quanto diffuso in questi giorni attraverso i canali di comunicazione del comune di Arzignano, Inarzignanonews.it, facendo riferimento al termine “bollette pazze” riferite all’Azienda arrivano le precisazioni dalla Società.

“Acque del Chiampo ha applicato quanto previsto dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha introdotto nuovi criteri con cui calcolare le tariffe da applicare agli utenti dell’acquedotto, della fognatura e della depurazione civile con decorrenza dal 01/01/2018 e quindi con conseguente conguaglio nell’ultima bolletta del 2018.

Per Acque del Chiampo non vi è stato alcun ricavo aggiuntivo e riteniamo che sia improprio e potenzialmente lesivo per la Società, la definizione di bollette “pazze” come è stato diffuso in questi giorni.

Premesso questo, il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo in data 20 febbraio 2019 ha stanziato un contributo straordinario una tantum per l’anno 2018 di € 250.000 destinato a quelle a nuclei familiari composti da uno e due componenti che sono state maggiormente svantaggiati dall’applicazione del nuovo metodo tariffario definito dall’Autorità. Il meccanismo di riconoscimento del contributo una tantum non ha bisogno di alcuna richiesta e viene automaticamente riconosciuto in bolletta nella quale, per gli utenti interessati comparirà la specifica voce:

“Contributo straordinario definito dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e Acque del Chiampo a seguito nuova articolazione tariffaria”

I criteri con cui stanziare questo contributo sono stati definiti dai Sindaci in sede di Consiglio di Bacino e sono i seguenti.

Utenza domestica residente con 1 componente il nucleo familiare Consumo annuo

mc. Rimborso previsto

€ Utenti coinvolti

N. da 0 a 40 3 1.942 da 41 a 50 7 721 da 51 a 60 10 711 da 61 a 75 18 873 da 76 a 100 25 1.001 da 101 a ….. 35 1.547