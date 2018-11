ARZIGNANO – Nel weekend campioni di tiro con l’arco al Palatezze

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Grande sport ad Arzignano domani e domenica 18 novembre. Ad Arzignano si ritroveranno arcieri provenienti da tutta Italia per contendersi il titolo di campione interregionale.

Molti i grandi nomi che si sono iscritti per questa importante competizione, ricordiamo solo l’olimpionica Guendalina Sartori e l’azzurro Michele Caldierato.

Si svolgerà infatti la gara interregionale di tiro con l’arco dal titolo “XIX Trofeo il Grifo” e del “1° Indoor Giovanile Città di Arzignano” organizzato dalla società sportiva A.S.D. Arcieri Arzignano con il patrocinio del Comune di Arzignano, FITARCO (Federazione Italiana Tiro Con l’Arco) e Coni.

“E’ un evento rilevante nel panorama sportivo nazionale e sono orgogliosa che questa tradizione si confermi ad Arzignano” dichiara il consigliere delegato allo Sport Valeria Dal Lago. “Invito tutti a partecipare per vedere questi grandi campioni confrontarsi. Quest’anno è il primo anno del torneo Indoor Giovanile Città di Arzignano e soprattutto i più piccoli potranno vedere atleti giovanissimi e perché no, potranno avvicinarsi a questa disciplina che ha una grande tradizione nel nostro territorio. La compagnia Arcieri Arzignano è una società sportiva importante e da anni porta avanti con entusiasmo questa disciplina sportiva ottenendo anche risultati di spessore che permette di dare lustro alla nostra Città anche in ambito nazionale”.

Il torneo si svolgerà al Palatezze in via Mameli 1/B ad Arzignano e sarà aperto a tutte le classi e divisioni: OLIMPICO, COMPOUND, ARCO NUDO.

Inizio sessioni di gara sabato 17 alle ore 15.30 con il primo turno di tiro (Arco Nudo e Compound – Serie Maschile e Serie Femminile, Master Maschile e Master Femminile). Si riprenderà poi Domenica 18 alle ore 9,00 con il secondo turno (Olimpico – Serie Maschile e Serie Femminile, Master Maschile e Master Femminile). Il Turno Giovanile avrà inizio invece alle ore 14 con tutte le classi (Olimpico, Compound e Arco Nudo).

Seguiranno le premiazioni.