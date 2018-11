ARZIGNANO – Nel distretto della concia tre appuntamenti con la Stazione Sperimentale Pelli

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

I workshop scientifici della Stazione Sperimentale Pelli nel Distretto vicentino della concia

Appuntamento ad Arzignano (Villa Brusarosco) il 14-15 novembre e il 5 dicembre

SCARICA IL PDF CON IL PROGRAMMA

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP), organismo di ricerca nazionale della Camera di Commercio di Vicenza, Pisa e Napoli, con la collaborazione di Made in Vicenza ha organizzato a novembre e dicembre 2018 tre workshop didattici rivolti alle imprese del Distretto conciario berico e ai loro tecnici. Lo scopo è mettere in luce soluzioni tecnico-scientifiche connesse ai fabbisogni delle imprese conciarie e proporre nuovi modelli di approccio all’innovazione e al trasferimento tecnologico.

Si comincia mercoledì 14 novembre, alle ore 17.30. Interverranno Graziano Balducci, Presidente SSIP, Giorgio Gentilin, Sindaco di Arzignano; Giorgio Xoccato, Presidente CCIAA Vicenza; Andrea Pellizzari, Consigliere Delegato Acque del Chiampo.

A seguire, alle ore 18.00, il workshop scientifico sul tema “Il futuro della pelle italiana: concia metallica o chromium free” con l’intervento tecnico di Biagio Naviglio, Responsabile Area Ricerca e Sviluppo SSIP.

Il secondo incontro è in programma giovedì 15 novembre, alle 18.00 e sarà dedicato ad un tema di attualità: “La sostenibilità del cuoio, reach e sicurezza nel processo conciario”. L’intervento tecnico è affidato a Daniela Caracciolo, Ricercatore SSIP – Area Tecnologie per la Sostenibilità Ambientale. I due workshop fanno parte della “Due giorni della SSIP per la sostenibilità del cuoio”, che verranno replicati nei Distretti Industriali di Santa Croce sull’Arno (Pisa) e Solofra (Avellino).

Il terzo e ultimo appuntamento si terrà invece mercoledì 5 dicembre, alle 18.00, e sarà dedicato alla “Problematica dell’ingiallimento: cause e possibili soluzioni tecniche”. Previsti gli interventi tecnici di Claudia Florio, Ricercatore SSIP – Programmi di formazione e divulgazione scientifica del Politecnico del Cuoio, e Roberta Aveta, Tecnico di Laboratorio SSIP – Servizi di diagnostica avanzata per la difettistica dei cuoi.

Tutti gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno presso Villa Brusarosco, ad Arzignano, dove è stata istituita la sede del Politecnico del Cuoio per il distretto della concia vicentino. Il Politecnico del Cuoio èun programma nazionale della SSIP finalizzato a consolidare e divulgare la cultura tecnica del cuoio, favorire lo sviluppo di impresa e a rafforzare le competenze tecniche organizzative, attraverso l’integrazione tra i sistemi di istruzione e lavoro nella filiera moda e della produzione del cuoio.

I workshop riconosceranno Crediti Formativi Professionali accreditati dall’Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto. Per partecipare, occorre compilare il Form di iscrizione disponibile sul sito www.ssip.it e su www.madeinvicenza.it.