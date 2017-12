ARZIGNANO-MONTORSO: Scontro frontale, ferito motociclista (FOTO)

Grave e rocambolesco incidente ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Roggia di Mezzo a Montorso Vicentino, all’altezza dell’incrocio con via Gorizia, lungo la strada interna che da Montorso porta alla zona industriale di Arzignano. Un camion “Man” condotto da un 41enne di Crespadoro (iniziali S.D.C.) stava procedendo in direzione della zona industriale arzignanese quando un motociclista a bordo di una Yamaha Majestic, M.F. arzignanese di 51 anni, si è lanciato in un sorpasso del mezzo pesante. Mentre la moto era in fase di sorpasso un’automobile Audi S3 condotta da G.S., arzignanese di 38 anni, si è immessa nella provinciale da via Gorizia. Inevitabile lo scontro frontale. Fortunatamente per il motociclista, la moto è letteralmente volata davanti al camion e l’uomo, anziché essere arrotato dal mezzo pesante, è stato letteralmente trascinato dalla due ruote per una decina di metri salvandosi. Ha riportato contusioni varie e diversi giorni di prognosi, ma non è in pericolo di vita. Soccorso da un’ambulanza del Suem 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Arzignano. Illesi gli altri due conducenti. Sul posto per i rilievi e per la regolazione del traffico, la polizia locale di Arzignano con tre pattuglie. La circolazione è rimasta bloccata per quasi un’ora lungo la strada. La polizia locale, prontamente intervenuta con sei agenti, sotto il coordinamento del commissario vice-comandante Antonio Berto, è riuscita a ristabilire la normalità prima delle chiusura delle fabbriche, evitando così un ingorgo di dimensioni maggiori nella zona industriale di Arzignano. (clicca sulle foto per ingrandire)