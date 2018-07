ARZIGNANO/MONTECCHIO – Controlli sul territorio tra alcol e droga: 2 giovani denunciati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina, nei giorni scorsi, nel corso della consueta attività di servizio nel capoluogo e nei restanti comuni del territorio di competenza, hanno deferito a piede libero 2 persone all’Autorità Giudiziaria per violazioni varie, segnalando nel contempo 1 giovane quale assuntori di sostanze stupefacenti.

L.G, 23enne residente ad Arzignano, è stato rintracciato nel comune di Altavilla Vicentina e denunciato per aver violato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

M.F 23enne residente a Montecchio Maggiore, coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale riportava delle lesioni, è stato indagato per guida in stato di ebbrezza quantificata in 2.13 g/l con l’aggravante delle ore notturne.

R.P 22enne residente a Lozzo Atestino, trovato in possesso di 1 grammo di cocaina detenuta per uso personale, è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quali assuntore.