ARZIGNANO/MONTEBELLO – Ragazza “incinta” abbraccia e sfila gioielli

Un’apparente innocua giovane ragazza incinta che in realtà è una abile ladra: da qualche giorno si rincorrono tra Arzignano e Montebello le segnalazioni, spesso segnalate tramite i social network, di spiacevoli episodi di furti accaduti in pieno giorno. Lunedì una ragazza visibilmente – e forse falsamente – incinta, in zona Main ad Arzignano, ha chiesto informazioni ad un anziano, asserendo di essere senza lavoro e di averne immediato bisogno. Il tempo di dare qualche informazione e la ragazza ha ringraziato l’uomo calorosamente, con un abbraccio, sfilandogli la collana d’oro al collo. Stessi identici episodi sono stati segnalati in via Fiume e nel parcheggio di Villaggio Giardino vicino alla chiesa del Michelucci. Anche a Montebello è stata vista la stessa ragazza, che veste un vestito azzurro a fiori, che pare avere un complice, in macchina, che la attende. Come sempre, la Polizia invita i cittadini a segnalare qualsiasi movimento sospetto ed episodio di cui si sia protagonisti o testimoni.