ARZIGNANO – Modifica temporanea della circolazione per lavori

Il Comune di Arzignano ha emesso un’ordinanza di modifica temporanea della circolazione lungo un tratto di Via Mazzini, un tratto di Via Santa Maria ed un tratto di Via Quattro Martiri in Comune di Arzignano.

Il provvedimento si è reso necessario per permettere i lavori sulla rete fognaria da parte dell’Impresa Cologna Scavi S.r.l. di Montecchio Maggiore per conto di Acque del Chiampo S.p.A.

E’ prevista quindi la chiusura al traffico veicolare di un tratto di Via Mazzini, dal giorno 11 giugno 2018 al giorno 18 giugno 2018 a partire dall’incrocio con Via Cazzavillan fino all’incrocio con Via Santa Maria con deviazione del traffico in Via Cazzavillan;

Vigerà il divieto al transito per mezzi pesanti autoarticolati e autosnodati nel tratto di Via Santa Maria compreso tra Via 4 Novembre e Via Mazzini a partire dal giorno 11 giugno 2018 fino al giorno 18 giugno 2018.

E’ previsto il restringimento della carreggiata in Via Quattro Martiri in prossimità dell’incrocio con Via Duca d’Aosta a partire dal 19 giugno 2018 fino al 30 giugno 2018;

Durante tutto il periodo dovranno saranno posizionati gli avvisi di modifica della circolazione

del traffico, garantita la posa di tutta la segnaletica stradale di preavviso e deviazione

necessaria nonché l’accesso ai frontisti residenti.