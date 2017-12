ARZIGNANO – Modifica nella composizione di Giunta

Il 2017 si chiude con una modifica nella composizione della Giunta del Comune di Arzignano.

“In considerazione di nuovi impegni personali e professionali, l’assessore ai Lavori Pubblici, Bilancio e Tributi Angelo Frigo ha rimesso il proprio mandato nelle mie mani” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Durante un confronto di qualche settimana fa, è emerso come tali impegni rendano difficile proseguire con il dovuto coinvolgimento l’attività amministrativa: per tale ragione e per senso di responsabilità verso la Città e verso l’Amministrazione, l’Assessore ha ritenuto opportuno compiere questo passo. Lo ringrazio per quanto fatto fino ad oggi e per la sensibilità dimostrata”. Assessore ai Lavori Pubblici già durante il primo mandato dell’Amministrazione Gentilin, con il rinnovo del mandato nel 2014 ha ottenuto anche la delega al Bilancio e Tributi. Sul fronte dei lavori pubblici molti sono i risultati raggiunti in questi anni, con particolare riferimento alla viabilità cittadina, tra i quali ricordiamo la sistemazione dell’incrocio della Madonnetta, l’incrocio del Kennedy e del Ponte di San Zeno (attualmente in fase di realizzazione), così come la costruzione delle nuove Piscine di Arzignano, del nuovo Ecocentro e numerosi altri interventi di sistemazione sismica degli edifici scolastici e degli impianti sportivi, oltre al recente potenziamento della videosorveglianza cittadina. Sul fronte del risparmio energetico, va ricordato l’intervento di riqualificazione energetica degli edifici comunali, che ha permesso, grazie all’uso del project financing, di intervenire su 27 immobili comunali senza oneri per l’amministrazione. Per quanto riguarda il Bilancio, si è impegnato per favorire politiche volte alla razionalizzazione ed efficientamento della spesa, alla riduzione del debito ereditato dalle gestioni precedenti, al mantenimento della qualità dei servizi, senza aumentare la pressione fiscale, tanto da ottenere una menzione nel prestigioso progetto Oscar di Bilancio promosso dalla Presidenza della Repubblica. Al momento le deleghe resteranno in capo al Sindaco, che provvederà all’assegnazione con il nuovo anno. “Confido comunque che l’amico e avvocato Angelo Frigo continuerà a mettere a disposizione della squadra, compatibilmente con i nuovi impegni, le proprie competenze”.

Le dichiarazioni dei componenti di Giunta e gruppi politici di maggioranza

L’intera Giunta e i gruppi consiliari di maggioranza esprimono gratitudine e riconoscenza ad Angelo Frigo per l’impegno profuso con attenzione e competenza nei suoi 8 anni come assessore. L’assessore Nicolò Sterle ed il gruppo consiliare di Forza Italia Arzignano: “L’amico e collega Angelo Frigo è una figura importante sia sul piano dell’esperienza sia su quello della preparazione tecnica e della competenza, è doveroso riconoscere il grande senso di responsabilità ed il profondo rispetto verso l’istituzione che l’hanno portato a prendere questa decisione. A lui vanno i nostri migliori auguri per il suo percorso personale e professionale”. Assessore Mattia Pieropan a nome del gruppo Nuova Arzignano: “Ringraziamo Angelo Frigo per il lavoro svolto. Un chiaro esempio di sana politica caratterizzata da merito e competenza. Anche grazie al suo lavoro, Arzignano è una città rivolta al futuro. Sempre più una smart city”. Il Vicesindaco Alessia Bevilacqua e il Presidente del Consiglio comunale Enrico Marcigaglia (Gruppo Lega Nord), ringraziano l’assessore Angelo Frigo: “In questi 8 anni di amministrazione è stato una figura importante per questa maggioranza. Lo ringraziamo non solo per il tanto lavoro svolto, ma anche per la serietà e la preparazione con la quale ha sempre affrontato sfide importanti per la Città di Arzignano”. Alessio Tonin, capogruppo di Siamo Veneto con Guadagnini: “congratulazioni per l’importante traguardo professionale, ci dispiace che debba lasciare la giunta, perché in questi anni si è dimostrato un amministratore attento e capace”.