ARZIGNANO – Modifica della viabilità in centro per lavori

21 giugno 2018

Modifiche alla viabilità in centro per lavori alla rete acquedottistica e fognaria

L’Amministrazione comunale di Arzignano informa la cittadinanza su alcune modifiche alla viabilità previste nei prossimi giorni, riguardanti un tratto di Via Cazzavillan, Via Corridoni e Via Dal Molin in Comune di Arzignano, per consentire i lavori alla rete acquedottistica e fognaria da parte di Acque del Chiampo.

In particolare è prevista la chiusura al traffico veicolare di un tratto di Via Cazzavillan dall’incrocio con l’ingresso al parcheggio lato scuole Fogazzaro fino all’incrocio con Via Corridoni con istituzione doppio senso di marcia nel tratto di Via Cazzavillan compreso tra Via Mazzini e l’ingresso al parcheggio a partire dal 25 giugno 2018 fino al 27 giugno 2018.

Sarà inoltre istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico all’incrocio di Via Cazzavillan con Via Corridoni a partire dal 25 giugno 2018 fino al 03 agosto 2018 per onde consentire l’esecuzione di interventi sulla rete fognaria e acquedottistica.

“Ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio –dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin- ma tali modifiche si rendono necessarie per migliorare la nostra rete acquedottistica e fognaria e quindi per il bene dei cittadini residenti e non solo. Saranno posizionati gli avvisi di modifica della circolazione del traffico –aggiunge Gentilin- con la posa di tutta la segnaletica stradale di preavviso e deviazione necessaria nonché l’accesso ai frontisti residenti”.