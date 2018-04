ARZIGNANO – Messo in sicurezza il passaggio pedonale di via Cazzavillan

Continua l’opera di riordino della viabilità urbana da parte dell’Amministrazione. Recentemente il Comune di Arzignano è intervenuto in diversi punti punti critici della città mettendo in sicurezza gli attraversamenti pedonali. Uno degli ultimi interventi riguarda l’attraversamento pedonale che, fino a pochi giorni fa, si trovava in corrispondenza dell’intersezione fra via Cazzavillan e Corso Giuseppe Mazzini. Le strisce pedonali attraversavano via Cazzavillan esattamente in corrispondenza con l’intersezione. Dopo le segnalazioni dei cittadini e le situazioni di pericolo rilevate per l’incolumità dei pedoni, l’Amministrazione ha deciso di spostare l’attraversamento di qualche metro, portandolo all’altezza del civico 2 di via Cazzavillan.

“In questi giorni –dichiara l’assessore alla Mobilità Urbana, Nicolò Sterle– stiamo realizzando un vasto programma di rinnovo della segnaletica orizzontale. Quello di via Cazzavillan ci era stato segnalato dai cittadini. In passato, infatti, in corrispondenza di questo attraversamento, vi sono stati degli investimenti, fortunatamente non gravi.

Abbiamo così deciso di ‘traslare’ di circa 6 metri l’attraversamento per mettere in sicurezza i pedoni, raccomandando agli stessi di utilizzarlo e agli automobilisti di prestare attenzione agli utenti più deboli della strada”