ARZIGNANO – Mercato spostato alla domenica durante le Festività

Il tradizionale mercato del martedì sotto le feste non si terrà… di martedì. Quest’anno infatti, sia Natale che Capodanno ricorrono di martedì e l’amministrazione comunale di Arzignano ha deciso di anticiparli alla domenica. Il mercato di martedì 25 dicembre viene quindi anticipato a domenica 23 dicembre, mentre quello di martedì 1° gennaio è stato anticipato a domenica 30 dicembre.

“Era necessario spostarli -dichiara l’assessore al Commercio Riccardo Masiero- per venire incontro alle esigenze sia degli operatori sia dei cittadini, che potranno così fare acquisti immediatamente prima delle due festività. Domenica 23 e domenica 30 dicembre invito quindi tutti ad accorrere in quello che sarà un grande centro commerciale all’aperto, con molte bancarelle e i nostri bellissimi negozi del centro”.