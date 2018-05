ARZIGNANO – Mercato del martedì più sicuro

Il mercato settimanale rappresenta per le attività produttive locali una risorsa strategica da salvaguardare e potenziare nell’interesse generale e negli ultimi anni, l’Amministrazione Comunale di Arzignano ha investito significative risorse al fine di elevare maggiori standard di sicurezza durante lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e di altri eventi di rilievo. Su questa linea, l’Amministrazione ha deciso di predisporre un Piano di Sicurezza al fine di prevenire situazioni di rischio e pericolo durante lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e a tal fine è stata valutata e accolta di buon grado la disponibilità del Nucleo ANC Arzignano (Associazione Nazionale Carabinieri) ad effettuare un servizio di volontariato. E’ stata approvata in consiglio comunale una convenzione fra il Comune di Arzignano e l’ANC. L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di rischio e pericolo ampliando il servizio di osservazione e segnalazione, assegnando tale compito al Nucleo ANC Arzignano.

“Da martedì prossimo prende il via questa nuova iniziativa” dichiara l’assessore al Commercio, Nicolò Sterle. “Garantiremo maggiore sicurezza e attenzione per necessità quali l’antincendio e il primo soccorso. Puntiamo a migliorare un servizio che già vedrà una riforma nei prossimi mesi con il nuovo piano di sicurezza che stiamo approntando”. I carabinieri in congedo assicureranno la presenza di propri volontari, i quali opereranno con la divisa d’ordinanza del Nucleo di appartenenza che consenta un’immediata individuazione, in occasione del mercato settimanale del martedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e durante gli ulteriori interventi concordati per altre manifestazioni ed iniziative organizzate dal Comune di Arzignano.

L’Attività dei volontari dell’ANC non sostituirà e non interferirà con l’attività delle forze dell’ordine, ma servirà come presidio, controllo, primo intervento e segnalazione alle stesse forze dell’ordine o alle autorità sanitarie in caso di emergenza o situazioni di pericolo. Non solo, la presenza dei volontari fungerà verosimilmente da deterrente per eventuali malintenzionati che volessero ‘operare’ all’interno del mercato. Il Comune di Arzignano contribuirà esclusivamente al rimborso spese per questa attività con una cifra annuale massima di 3000 euro.