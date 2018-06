ARZIGNANO – Masiero (Bilancio): Grandi opere ed interventi in Arzignano e frazioni

Dallo sport alle asfaltature, dalla viabilità al decoro urbano passando per la riqualificazione delle frazioni. L’Amministrazione Comunale di Arzignano ha deliberato, nell’ultimo Consiglio, l’utilizzo dell’avanzo di bilancio (e delle monetizzazioni 2018) per una serie di opere e interventi che rispondono innanzitutto alle esigenze della cittadinanza e rispettano perfettamente il programma prefissato dalla giunta Gentilin ad inizio mandato.

“Si tratta –dichiara l’assessore al Bilancio, Riccardo Masiero- di realizzare grandi opere e una serie di importanti interventi di riqualificazione del territorio (tutti i 34 Parchi Giochi, illuminazioni e bitumature stradali). Cito solo la Piazza di Tezze, la passerella del Centro, il campo da calcio e rugby in erba sintetica e l’aula studi con orario continuato, ma l’elenco è ben più lungo. Una scelta studiata con un confronto serrato, con un grande lavoro e che alla fine ha fatto convergere tutti, minoranza compresa, sull’importanza delle operazioni. Un investimento importante reso possibile grazie alla oculata ed efficiente politica di Bilancio che, senza incidere sulla tassazione, ha saputo attuare politiche adeguate di spesa e di lotta agli sprechi. Tutto questo –conclude Masiero- nonostante le penalizzazioni continue alle quali sono stati sottoposti gli enti locali da parte dello Stato Centrale”.

“La destinazione dell’avanzo di Bilancio è stata ottenuta dopo un confronto, a volte anche duro, in seno alla maggioranza, arrivando alla fine ad una unità di intenti che ha raccolto l’adesione anche dell’opposizione in Consiglio Comunale” aggiunge il primo cittadino, Giorgio Gentilin. “Questo è un segno della bontà del nostro progetto e del fatto che i nostri interventi hanno come unico fine la fedeltà a quanto promesso all’inizio del mio mandato e alle aspettative della cittadinanza”

Numerosi sono quindi gli interventi previsti nei prossimi mesi:

la riqualificazione della Piazza di Tezze, i nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, la riqualificazione della passerella in centro e la costruzione del marciapiede ciclopedonale al Costo. Sempre in linea con la filosofia dell’Amministrazione Gentilin sul decoro delle aree verdi sono previsti interventi di sistemazione di tutti 34 parchi gioco. Sono previsti finanziamenti, poi, per l’aula studio nei locali della Biblioteca Bedeschi, il posizionamento del Leone e Grifo nelle rotatorie, gli impianti di videosorveglianza parrocchiale con il progetto ‘parrocchie sicure’, la sistemazione dei locali e dell’impianto termico del teatro Mattarello e il rifacimento della guaina dei negozi antistanti il cimitero.

Importanti anche gli investimenti nel settore sportivo con il finanziamento per la costruzione del campo sportivo in sintetico nell’antistadio Dal Molin, l’acquisto e messa in opera del modulo per il campo sportivo di Tezze e la nuova area per tiro a segno.

Nell’elenco degli interventi non manca l’attenzione, da sempre massima, sulle strade. Sono previste asfaltature in via Togni, via Pozzetti, via Zini e via San Sebastiano, la sistemazione del marciapiede sul lato destro di via 4 Martiri, interventi di sistemazione in via Conche e completamento dell’asfaltatura in via Ghisa. Oltre alle asfaltature anche l’illuminazione nelle vie Ghisa, Conche e Roma e interventi sui dossi, guard rail segnaletica in tutto il Comune.

Occhio anche alla sicurezza nelle scuole con le indagini antisfondellamento nei plessi scolastici e i lavori necessari dopo le indagini.