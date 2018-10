ARZIGNANO – Marelli Motori è “Azienda dell’anno 2018”

Frost & Sullivan, società americana di ricerca e consulenza, ha conferito il premio “Company of the Year 2018” all’azienda Marelli Motori per le sue spiccate capacità di recepire le esigenze di mercato e trasformarle in innovazione di prodotto, applicazioni e processi.

Il premio si fonda su un’analisi di mercato indipendente nel settore della power generation condotta da Frost & Sullivan, che ha riconosciuto Marelli Motori come azienda in grado di fornire un servizio completo ai propri clienti, a partire dalla selezione del prodotto più adatto alle loro esigenze fino alla messa in servizio dell’impianto, offrendo anche tutti i programmi di diagnostica predittiva e manutenzione programmata necessari durante il ciclo di vita delle macchine elettriche.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento ottenuto da Marelli Motori per la seconda volta in tre anni. Questo premio conferma e sottolinea la nostra capacità di rimanere leader in un mercato attualmente molto complesso e frammentato, che richiede un grande focus sui bisogni reali degli utilizzatori finali e la capacità di offrire la migliore combinazione di qualità, affidabilità e prezzo” ha commentato Mauro Sacchetto, Amministratore Delegato del Gruppo Marelli Motori. “Questo premio è il frutto tangibile del talento delle nostre persone e della passione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro”.

In particolare, l’analisi di Frost & Sullivan ha evidenziato l’utilizzo in fase di R&D di software molto sofisticati per sviluppare nuovi prodotti e prevederne il comportamento prima che entrino in produzione, lo sviluppo di regolatori di tensione con tecnologia proprietaria all’avanguardia nel settore specifico dei regolatori digitali, e la diversificazione dell’offerta con linee dedicate a nicchie di mercato che stanno avendo trend di crescita esponenziali.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Londra lo scorso 4 ottobre. Marelli Motori ha avuto l’onore di essere premiata nella categoria più prestigiosa riservata alle “Aziende dell’Anno 2018”. Tra gli altri grandi player dell’industria mondiale erano presenti Siemens, Vodafone e Huawei.

Paolo Bedin, Chief Commercial Officer di Marelli Motori, ha personalmente ritirato il premio ringraziando tutti i colleghi che proattivamente ogni giorno si dedicano con grande energia e passione a soddisfare i clienti che Marelli Motori serve in 120 paesi nel mondo. Paolo Bedin ha ricordato i tre elementi che da sempre caratterizzano l’identità del Gruppo Marelli Motori che quest’anno ha compiuto 127 anni: una cultura orientata all’”Ispirazione”, come recita la maglietta usata quotidianamente dai dipendenti, un contatto ravvicinato e continuo con il mercato e i propri Partner, e una profonda competenza ingegneristica sui prodotti e sulle applicazioni “core” come il Marino, l’Oil&Gas, la Power Generation e l’Idroelettrico.