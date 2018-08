ARZIGNANO – Lorenzo Jovanotti in città

Metti un’afosa domenica di fine luglio e una città quasi deserta. Nella silenziosa Arzignano domenicale, all’ora di pranzo, un cantante famoso e molto amato è stato, all’oscuro di tutti, ospite di un ristorante locale. Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, infatti, domenica si è materializzato da “Damini-Macelleria&Affini”, con la moglie Francesca Valiani, la figlia Teresa e Rick Rubin, il famosissimo produttore americano che ha tra le sue creature, tra gli altri, i Red Hot Chili Peppers. Il cantante toscano, reduce da un tour negli stadi che ha fatto il sold out, conclusosi il 4 luglio a Milano, era in Veneto per una visita in Biennale. E ha deciso con il suo staff di fermarsi a pranzare proprio ad Arzignano, nell’unico ristorante-macelleria che vanta una Stella Michelin. Jovanotti è rimasto da Damini fino alle 15.30 circa, quando è ripartito verso Milano, mentre quasi nessuno in città era stato informato della sua presenza.

Nel locale, infatti, sono passate solo poche, fortunate fans, che hanno potuto scattare una foto e farsi fare un autografo dal cantante di Cortona. “Nel tardo pomeriggio siamo stati inondati di messaggi sui social – raccontano Gian Pietro e Giorgio Damini – perché si era sparsa la voce che Jovanotti era passato per pranzo. Si è congratulato con noi anche il giorno successivo, tramite il suo profilo Instagram, per ciò che ha mangiato”. In molti si sono poi chiesti come mai Jovanotti, vegetariano, abbia scelto proprio una Macelleria per pranzare ma, come spiegano da Damini: “Noi non cuciniamo solo carne, ma anche tanto altro: Giorgio utilizza tantissimi altri ingredienti per i suoi piatti: è stato un piacere farglieli assaggiare e spiegargli da dove provengono. E’ stato a tavola più di due ore: una persona squisita, pura energia”.