ARZIGNANO – L’emozione dei Crodaioli al Quirinale

I Crodaioli ieri hanno magicamente conquistato con le loro cante e la loro voce speciale il Quirinale. Palpabile l’emozione dei cantori, guidati dal Maestro Bepi De Marzi, per quella che è stata una delle esperienze più intense della loro lunga storia di amatissimo coro di montagna. Ecco dalle loro vive parole il racconto di quegli intensi momenti romani:

“Sabato pomeriggio, dopo aver ricevuto la nomina a commendatore, Bepi De Marzi ha offerto con i Crodaioli un particolare concerto al Presidente Mattarella e ai suoi più stretti collaboratori nella Cappella Paolina del Quirinale. Sono stati i canti più significativi del repertorio espresso lungo i 22mila giorni di attività canore. Prima di concludere con Signore delle Cime è stata letta la poesia di Carlo Geminiani ispirata dai libri di Giulio Bedeschi. Poi, con un pensiero particolare all’Altopiano di questi giorni tormentati, ma anche a ciò che è stato 100 anni fa, ecco le parole di Mario Rigoni Stern date a De Marzi una ventina di anni fa. Dopo la consegna al Presidente delle ultime incisioni del coro e di alcune pubblicazioni donate dagli Alpini di Arzignano per mano del loro rappresentante Luca Dal Molin, è stato proposto l’indimenticabile “Sulla strada del Monte Pasubio”, che racconta la tragedia di lassù con lo scoppio della mina. Un pomeriggio indimenticabile per i coristi che alla fine si sono stretti affettuosamente intorno al Capo dello Stato, affabile come sempre”. Oggi alle 11.50 i Crodaioli saranno in diretta radiofonica su RadioTre per il concerto dalla Cappella Paolina in Quirinale

Foto Gruppo Alpini Mario Pagani Arzignano