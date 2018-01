ARZIGNANO – “Quando la storia non basta…” arriva la musica

“Gente normale che ha ucciso altra gente normale. Di fronte a questo, le parole non bastano. Serve altro, serve qualcosa che entri nel profondo dell’anima e tocchi corde che la sola conoscenza non sfiora nemmeno. Serve la musica”. Il Maestro Silvio Cavaliere propone un concerto con “I fiati polifonici” dal titolo “Quando la storia non basta – lezione di musica sulla Shoah”, per dar la possibilità di “non dimenticare” e lo farà con la sua conosciuta abilità e delicatezza sabato 27 gennaio alle ore 20.45 presso l’Auditorium Motterle in via IV martiri, 71. Il Sindaco Giorgio Gentilin e l’Assessore all’Istruzione Laura Ziggiotto:”La storia della Shoah è soprattutto una storia umana, parla di individui. Non è solo il racconto dello sterminio di massa; essa implica lo sforzo di comprendere l’animo umano e le modalità con le quali l’uomo ha affrontato le situazioni e i difficili dilemmi etici di quei terribili anni”.