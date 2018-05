ARZIGNANO – La Polizia Locale ‘becca’ due giovani con droga

Continua in modo incessante l’attività di controllo del territorio da parte del Corpo di Polizia Locale Vicenza Ovest. Lo scorso sabato 4 maggio alle ore 12 circa, durante un controllo specifico eseguito nel parcheggio della Pesa Pubblica di Arzignano, sono state fermate due persone: il 34enne italiano U.A. residente a Chiampo e il 24enne S.M. nato in Bangladesh e residente ad Arzignano.

Durante il controllo i due hanno consegnato al personale della sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nello specifico U.A. deteneva gr. 1,050, mentre S.M. in due confezioni, deteneva gr. 6,5 circa, inoltre aveva con se un trituratore ed un bilancino.

Entrambi saranno deferiti in via amministrativa per la sostanza detenuta.

“Mi complimento con la polizia locale che quotidianamente presidia il nostro territorio con il massimo impegno” dichiara il sindaco della città, Giorgio Gentilin. “Il distretto Ovest che fa capo ad Arzignano, è uno dei più complessi, sia per conformazione geogrfica, sia per popolosità e ricchezza economica. La loto attività continua e spesso silenziosa rappresenta non solo un presidio e uno strumento contro il crimine, ma anche un deterrente per tutti coloro che vogliono delinquere nel nostro territorio”.

“Dedichiamo particolare attenzione alla lotto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti -aggiunge il comandante Massimo Parolin- in ausilio alle altre forze di polizia. Questo conferma che il nostro lavoro non consiste solamente, come si è spesso portati erroneamente a credere, ad attività di polizia stradale, ma anche giudiziaria, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio, poiché su questo fronte è necessario prestare la massima attenzione e un rigoroso controllo”