ARZIGNANO – La Ludoteca riapre… con la Befana

Domani alle ore 15 verrà riaperta la sede della Ludoteca “Giocounmondo”di Arzignano, in via dei Cappuccini 12 nel Centro Comunitario San Rocco. Nel maggio 2016 la sede era stata chiusa temporaneamente per motivi di sicurezza, al fine di permettere i lavori di ristrutturazione del nuovo Centro Anziani. Ora la Ludoteca è pronta a ripartire con moltissime iniziative previste durante l’anno. Per la riapertura è previsto un momento di grande festa al quale sono tutti invitati, vista anche la concomitanza con la festività dell’Epifania. E’ stato organizzato un pomeriggio in compagnia, per bambini dai 3 agli 11 anni, dalle ore 15. Verrà allestito, infatti, un laboratorio creativo di preparazione con ‘truccabimbi’. Seguirà uno spettacolo di magia e… alle ore 17, una gradita visita. Arriverà in Ludoteca la Befana. “E’ un momento molto importante per la nostra comunità” dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale, Alessia Bevilacqua. “La Ludoteca è un servizio promosso dall’Amminitrazione Comunale, che da anni accompagna i più piccoli e le loro famiglie in un percorso di crescita ludico-ricreativo. Rappresenta per i bambini un’opportunità unica per trascorrere del tempo assieme, giocare, esprimersi e conoscersi meglio in maniera creativa, seguiti da operatrici preparate. Invito quindi le famiglie a partecipare e per chi fosse interessato, ad iscrivere i propri bimbi”.

“Come promesso la Ludoteca, dopo una piccola doverosa pausa riapre”, dichiara il sindaco, Giorgio Gentilin. “Questo momento è un’altra testimonianza del nostro impegno verso la formazione, soprattutto dei più piccoli e per questo invito i cittadini ad usufruire dei preziosi servizi offerti nel nostro territorio. La Ludoteca è senza dubbio uno di questi”.