ARZIGNANO – La città ringrazia i suoi atleti

“Voglio ringraziare a nome di tutta l’amministrazione Comunale di Arzignano le società sportive e gli atleti che nel corso della stagione agonistica 2017/2018 hanno reso lustro alla nostra città con i risultati conseguiti nelle varie categorie”. Così l’assessore allo Sport Nicolò Sterle, che incorona idealmente un anno molto propizio per lo sport arzignanese. “Dal Futsal che ritorna fra i grandi nazionali, all’Arzignano Valchiampo che vincendo i Playoff in Serie D ora nutre speranze di un ripescaggio nella serie superiore, risultato mai raggiunto prima, al calcio Tezze che ottiene la promozione in… Promozione, dal calcio San Zeno che approda in Prima Categoria al basket Garcia Moreno che ottiene il titolo regionale nell’Under 15. Quasi impossibile elencarli tutti perché sono tantissimi. Per questo ne approfitto per invitare la cittadinanza a rendere omaggio ai nostri atleti nel corso della Festa dello Sport che si terrà mercoledì 6 giugno allo Stadio Dal Molin di Arzignano, a partire dalle ore 20.

“Davvero –continua il sindaco Giorgio Gentilin- i risultati di quest’anno sono eccezionali. Lo sport è un pilastro educativo per gli atleti e un’occasione incredibile per riunire la comunità e le famiglie in modo sano. Siamo orgogliosi di voi e dei vostri risultati”