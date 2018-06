ARZIGNANO – La città ricorda Caduti e Decorati

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Venerdì 15 Giugno ore 20,45 Piazza Marconi fronte Biblioteca Bedeschi, in occasione del centenario della Grande Guerra, la Pro Loco di Arzignano e l’Amministrazione Comunale di Arzignano presentano il libro di Pietro Xompero : Caduti e Decorati di Arzignano nel Centenario della Guerra Mondiale 1915-18, edito dal Comune di Arzignano. All’evento parteciperà il Coro Voci del Sese diretto dal Maestro Riccardo Baldisserotto

Una serata per ripercorrere la nostra storia, ricordare e restituire ai posteri la memoria di giovani Arzignanesi che hanno dato la vita per la Patria.

In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della Biblioteca.