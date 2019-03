ARZIGNANO – La Buona Novella di De Andrè

La Pro Loco di Arzignano, in collaborazione con il Comune di Arzignano, nel ventennale della morte di Fabrizio De Andrè presenta “La Buona Novella”. Domenica 31 Marzo Chiesa di San Giovanni Battista a Villaggio Giardino ore 16,45 con ingresso libero.

Ad eseguire i brani ci saranno il Coro Amicanto e il Coro Kaliantos di Malo.

“Ci voleva un anarchico-rivoluzionario, per mettere in piedi il disco a tema più coraggioso di sempre, politico ed etico in senso altissimo, laico eppure spirituale. Con al centro l’anarchia vera del ribellarsi alla banalità gretta del potere umano, in un “concept album”… su Dio. Insomma, ci voleva Fabrizio De André. Ci voleva Faber, per riscattare in musica il violento velleitarismo del Sessantotto italiano dedicando nel ’70, all’abbrivio degli anni di piombo, un disco intero a Qualcuno che nessuno avrebbe mai potuto immaginare nella musica d’autore, men che meno in quella “impegnata”: ovvero Gesù Cristo.”

Andrea Pedrinelli