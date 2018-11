ARZIGNANO – La Biblioteca “Bedeschi” eccellenza nazionale

Menzione speciale al Premio Maggio dei Libri 2018 per la Biblioteca “G. Bedeschi” di Arzignano. Il Maggio dei Libri è un progetto promosso dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) con l’obiettivo di valorizzare la lettura come elemento di crescita personale e collettiva.

Si tratta di una campagna nazionale che quest’anno ha avuto inizio il 23 aprile (Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore) e si è protratta fino al 31 maggio. La campagna propone ogni anno dei filoni tematici ai quali ispirarsi per i contenuti delle proprie iniziative.

In particolare, gli argomenti di quest’anno erano:

– Lettura come libertà;

– 2018 Anno Europeo del Patrimonio;

– La lingua come strumento di identità.

La Biblioteca “G. Bedeschi”, da sempre molto attiva sul fronte della promozione della lettura, ha partecipato con numerose iniziative al Maggio dei Libri, e quest’anno è stata selezionata dalla Commissione del Premio Maggio dei Libri per una menzione speciale (nella categoria “Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari”) proprio per una di queste. L’Assessore alla Cultura Giovanni Fracasso: “L’amministrazione in tutti questi anni ha sempre creduto nella Biblioteca trasformandola, con il progetto Crescere, nel Centro Culturale della Città. Questa menzione è solo uno dei riconoscimenti per il lavoro svolto ed è uno stimolo per il lavoro di continua innovazione e miglioramento che ci proponiamo di portare avanti”

Il progetto della Biblioteca era intitolato “Essere scomodi con le idee e il coraggio”

Si sono proposte letture, racconti, proiezioni di immagini e suoni dai libri di Edizioni BeccoGiallo sulla mafia, in particolare sulle figure di Falcone, Borsellino e Peppino Impastato, uomini che – con le “idee e il coraggio” – hanno saputo combattere la loro battaglia, e hanno scelto di “essere scomodi” fino a pagare con la propria vita. L’incontro, realizzato con la collaborazione di Oreste Sabadin, ha coinvolto i docenti e i ragazzi di due classi prime dell’ITTE “Galilei” di Arzignano, che fin da subito hanno espresso il loro apprezzamento per la bella iniziativa.

Con questa menzione speciale, la Biblioteca si aggiudica inoltre un kit di audiolibri, che vanno ad arricchire il suo già vasto patrimonio librario.

Oltre alle tre biblioteche vincitrici ex aequo, la Biblioteca di arzignano è stata l’unica segnalata con menzione speciale in tutta Italia.